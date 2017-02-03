Спасателям пришлось разрезать дверь машины, чтобы вызволить женщину
Тяжелая авария в Мустамяэ: госпитализирована женщина в бессознательном состоянии (фото, видео)1
6. Февраль 2017 13:13
Rus.Postimees.ee
Сегодня утром в Таллинне на улице Таммсааре произошла авария, в результате которой пострадала женщина.
Liiklusõnnetus Tammsaare teel
Allikas: Postimees
Сегодня в Таллинне на улице Таммсааре в 11.29 произошла авария, в результате которой пострадала женщина.
По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot потеряла контроль над транспортным средством и врезалась боком в столб.
Спасателям пришлось разрезать дверь машины, чтобы вызволить пострадавшую. Она в бессознательном состоянии была доставлена на реанимационном автомобиле в больницу.
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