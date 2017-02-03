Сегодня в Таллинне на улице Таммсааре в 11.29 произошла авария, в результате которой пострадала женщина.

По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot потеряла контроль над транспортным средством и врезалась боком в столб.

Спасателям пришлось разрезать дверь машины, чтобы вызволить пострадавшую. Она в бессознательном состоянии была доставлена на реанимационном автомобиле в больницу.