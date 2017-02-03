Цены на квартиры в Таллинне продолжают расти

Всего в январе в Таллинне заключили 753 сделки на общую сумму около 74,4 млн евро. В январе 2016 года было заключено 547 сделок на общую сумму 46,4 млн евро.

Медианная цена за квадратный метр в квартире составила в прошлом месяце 1645 евро, за год она выросла на 13,7 процента.

В Эстонии (за исключением Таллинна) средняя цена за квадратный метр выросла в январе за год на 9,7 процента, достигнув 680 евро.

Всего была заключена 881 сделка на общую сумму 36,6 млн евро. За год до того было заключено 733 сделки на общую сумму 26,1 млн евро.

За пределами Таллинна медианная цена за квадратный метр в квартире выросла в годовом сравнении на 13 процентов до 514 евро.

В декабре средняя цена за квадратный метр в квартире составила в столице 1744 евро, а за пределами Таллинна - 723 евро.