Кремль потребовал извинений от Fox News за слова о «Путине-убийце»

"Мы считаем подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми и оскорбительными", - сказал Песков журналистам в понедельник, сообщает Интерфакс.

"Конечно, мы предпочли бы получить извинения в адрес президента РФ от такой уважаемой компании как Fox News", - заключил Песков. Говоря о реакции Трампа на эту реплику, Песков отметил: "В данном случае я оставил бы это без комментариев".

5 февраля состоялось интервью президента США телеканалу Fox News, в котором Трамп оценил перспективы своих отношений с Путиным. На реплику ведущего о том, что Путин - "убийца", глава Белого дома сказал: "Давайте посмотрим, что мы сделали. Совершили много ошибок. К примеру, я с самого начала был против войны в Ираке".

Журналист ответил, "что это были только ошибки", но не убийства. Трамп, в свою очередь, отметил: "Хорошо. Но ведь многие погибли. На свете полно убийц. У нас есть много убийц. И что вы думаете? Наша страна так уж невинна?"