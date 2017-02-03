Интервью Трампа: с Россией лучше дружить

"Я его уважаю. Я уважаю многих людей, но это не значит, что у меня с ними хорошие отношения", - сказал Трамп.

После того как ведущий телеканала назвал президента Путина убийцей, Трамп сказал: "Убийц много. У нас тоже много убийц. Вы думаете, что наша страна так уж невинна?"

Дональд Трамп затем добавил, что для США было бы лучше, если бы отношения с Россией были хорошими. "Думаю, что с Россией лучше дружить, чем наоборот", - заметил президент.

"Если Россия помогает нам бороться с ИГИЛ, а это большая борьба, и с исламским терроризмом во всем мире, это хорошо", - добавил Трамп.

Трамп не в первый раз высказывается подобным образом. В 2015 году в телевизионном интервью ведущий сказал ему, что президент Путин убивает несогласных с ним журналистов.

"Я думаю, что наша страна тоже много кого убивает", - ответил тогда Трамп. Он также неоднократно говорил, что США бы выиграли от сотрудничества с Россией.

Между тем российский министр иностранных дел Сергей Лавров в воскресном интервью австрийскому журналу Profil заявил о том, что риторика Трампа дает надежду на будущее двусторонних отношений.

По словам министра, Москва внимательно следила за высказываниями Трампа во время предвыборной кампании.

"Заявленная им позиция о необходимости выстраивания нормального диалога между нашими странами дает некоторую надежду на позитивное развитие двусторонних отношений", - сказал Лавров.