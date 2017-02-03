Понедельник, 6. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

“Я не трус, но я боюсь”: о чем мы хотели поговорить с оскандалившимся директором школы

Олеся Лагашина
Олеся Лагашина
/
/
:

Есть должности, требующие безукоризненной порядочности и предполагающие, что человек, который их занимает, является моральным авторитетом. Особенно это важно, когда речь идет об учителе. Тем более, о директоре школы. К сожалению, скандал, случившийся в Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии, продемонстрировал, насколько не отвечает своему высокому статусу ее директор Сергей Теплов.

Напомню, это тот самый директор, который ответил на письмо школьницы на официальном сайте учебного заведения, назвав школьников лузерами. После разразившегося скандала запись на сайте тихонько потерли. Наша редакция предоставила возможность прокомментировать свои позиции всем сторонам конфликта. Г-н Теплов обещал прийти в программу “На острие”, которая является совместным проектом ETV+ и Rus.Postimees, и в прямом эфире ответить на все наши вопросы. За день до прямого эфира директор сообщил, что в связи с болезнью  прийти не сможет, предложив прислать вместо себя кого-нибудь другого.

Предположим, что я верю. Хотя с трудом могу при этом понять, отчего же г-н директор внезапно перестал брать трубку: после того, как увидел анонс передачи. Предположим, я даже могу понять, что можно сдуру сделать такую запись на официальном сайте школы (хотя и в этом случае я раз двадцать проверила бы ее на предмет грамотно расставленных запятых). Но чего я не могу понять, так это того, почему г-н директор до сих пор не принес публичных извинений.

Все, что мы до сих пор услышали, это заявления Теплова о том, что «учеба облагораживает» и «мы учим учеников не бояться дискуссий», прозвучавшие в молодежной программе «Мы» на ETV+. К сожалению, благородством здесь и не пахнет. А публичных дискуссий боятся вовсе не школьники, а кое-кто другой. В отличие от гимназистки директор не самой последней таллиннской школы ведет себя по принципу «казалось куда как просто себя объявить в отъезде». Дело ведь не в наличии официального больничного и не в том, что директор изъявляет готовность прийти в студию в «более поздний срок». Если бы я в должности руководителя так, пардон, публично опарафинилась, я бы на следующее утро стучалась в СМИ с просьбой дать мне площадку для покаяния. Приехала бы в студию хоть верхом на больничной койке, и мне было бы не слабо извиниться и признать свою неправоту.

Кстати, процитированного выше Галича («смеешь выйти на площадь») мне привили в той самой школе, которую имеет несчастье возглавлять г-н Теплов. Потому что в мое время это была очень хорошая школа, где 8-9 уроков литературы в неделю не напрягали, а доставляли удовольствие. Где учителя не отыгрывались на учениках и любили свою профессию. Где было очень свободно, где поощрялось творчество и практически не было казенщины. Где, наверное, были какие-то проблемы – но они не выливались в публичные оскорбления учеников. Где речи о лузерах быть не могло.

Я собиралась поговорить с г-ном директором о том, что меня действительно волнует. Должны ли школы выпускать уверенных в себе молодых людей, способных к эмпатии, не потерявших интерес к учебе и саморазвитию? Зачем мы все время готовим их к конкуренции, в результате чего учеба вызывает у них невроз и перегрузку? Что является критерием жизненного успеха - способность заткнуть за пояс конкурента или душевное равновесие, гармоничное развитие и способность ладить с людьми, которые позволяют добиться своего без бега наперегонки? Должна ли школа учить быть свободным? В том числе свободным от чужой оценки. Ведь когда мы ставим во главу угла субъективные рейтинги, мы роняем самооценку человека и прививаем ему зависимость от оценки внешней. А без внутренней свободы невозможно ни творчество, ни изобретательство.

Мне хотелось бы поговорить о достоинстве. Потому что ученика не унижают, когда учитель исполнен достоинства и уверен в себе. И прозвучавшее слово “лузеры” так много говорит о том унижении, которое продолжает накапливаться в школе и на которое жалуется в своем послании гимназистка!

В этой школе училось несколько поколений моей семьи. Когда-то я мечтала вернуться туда учительницей литературы. Боюсь, давно уже некуда возвращаться. Мои любимые учителя давно из этой школы ушли. А тех, кто не ушел, выжил оттуда сам г-н Теплов.

Своего ребенка я, пожалуй, в эту школу не отдам. Какой смысл в сохранении русского образования, если отсутствует представление об элементарных этических принципах? Вопросов у меня больше нет. Кроме, пожалуй, одного: когда на последних муниципальных выборах г-н директор не прошел в местное горсобрание, чувствовал ли он себя лузером?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАсергей тепловскандалшкола
По теме
Павел Иванов: президентский калькулятор

Павел Иванов: президентский калькулятор

На этой неделе деньги считали. «Аудиту» подверглись кошельки президентов - личные и налогоплательщиков, пишет журналист Павел Иванов. Николай Караев: школа жизни, школа подчинения

Николай Караев: школа жизни, школа подчинения 1

Бессмысленные задания, субъективные оценки, угробленное здоровье, вышестоящие, считающие своим долгом унизить нижестоящих, – это не пороки школы как таковой. Это лишь увертюра к большой жизни, где всем этим можно захлебнуться, пишет журналист Николай Караев. Яна Тоом: директор школы, называющий учеников лузерами, - сам лузер

Яна Тоом: директор школы, называющий учеников лузерами, - сам лузер 4

Последние дни интернет стоит на ушах от мнения ученицы Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии Екатерины Бородиной о качестве современного образования и реакции на ее хлесткие слова директора учебного заведения Сергея Теплова, который заявил: «Кто понимает ценность образования – учатся в нашей школе, лузеры – не наш уровень!» Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом полагает, что директор должен был быть сдержаннее в своих высказываниях.
ЕЩЁ
limon.ee
krasotka.ee
скандал в больнице
мнение
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
14:38
От женщины требовали вернуть чужой долг, опубликовав порно с ней
14:37
Фото: команда из Ида-Вирумаа одержала победу на европейских соревнованиях по пейнтболу
14:31
Мэр Пярну: работников больницы нельзя использовать в личных целях
14:30
Появятся ли у жителей Эстонии дополнительные выходные?
14:29
«Тыжемать!»: кому и что она все время должна?
14:19
Администрация Трампа выпустила озадачивающее заявление о месте украинского конфликта
14:15
Центристскую партию поддерживает 80% русскоязычных избирателей
14:14
Эстонский рэпер задержан по подозрению в ограблении: Каур Кендер чувствует в этом и свою вину
14:10
В Эстонии изменилась налоговая маркировка сигарет
14:10
Лакрица во время беременности бьет по интеллекту малыша
14:10
В Швеции взорвался автомобиль начальника полиции
14:04
Близкий друг рэпера-грабителя: надеюсь, ты победишь этого демона, брат!
13:53
Житель Тарту спас мужчину, провалившегося под лед
13:50
14 неожиданных вещей, котoрые невероятно вoзбyждaют мужчин
13:47
“Я не трус, но я боюсь”: о чем мы хотели поговорить с оскандалившимся директором школы
13:45
Маленько приукрасил: Станислав Садальский соврал о запрете въезда на Украину
13:38
Рай на Земле существует! Прибалтийский миллионер воплотил в жизнь свою мечту (видео)
13:36
Галерея и видео: скандальный рэпер-грабитель арестован
13:32
После эпидуральной анестезии женщина забыла, что рожала
13:31
Интервью Трампа: с Россией лучше дружить
Все новости
LimonЦеликом
Близкий друг рэпера-грабителя: надеюсь, ты победишь этого демона, брат!

Близкий друг рэпера-грабителя: надеюсь, ты победишь этого демона, брат!

Эстонский рэпер задержан по подозрению в ограблении: Каур Кендер чувствует в этом и свою вину

Эстонский рэпер задержан по подозрению в ограблении: Каур Кендер чувствует в этом и свою вину

Горячие кадры: 48-летняя звезда реалити-шоу решила отдохнуть топлес и показала свою грудь всему миру

Горячие кадры: 48-летняя звезда реалити-шоу решила отдохнуть топлес и показала свою грудь всему миру

13:45
Маленько приукрасил: Станислав Садальский соврал о запрете въезда на Украину
13:38
Рай на Земле существует! Прибалтийский миллионер воплотил в жизнь свою мечту (видео)
13:15
Если ваши друзья постят снимки из спортзала, у них – проблемы!
13:02
Мамина копия: 54-летняя Свиридова показала повзрослевшего сына
KrasotkaЦеликом
Пять разновидностей прыщей, которые нельзя выдавливать

Пять разновидностей прыщей, которые нельзя выдавливать

Новое устройство обещает победить эпидемию ожирения раз и навсегда

Новое устройство обещает победить эпидемию ожирения раз и навсегда

Ученые советуют обязательно брать на руки плачущих детей

Ученые советуют обязательно брать на руки плачущих детей

14:29
«Тыжемать!»: кому и что она все время должна?
14:10
Лакрица во время беременности бьет по интеллекту малыша
13:50
14 неожиданных вещей, котoрые невероятно вoзбyждaют мужчин
13:32
После эпидуральной анестезии женщина забыла, что рожала
SportsЦеликом
Фото: команда из Ида-Вирумаа одержала победу на европейских соревнованиях по пейнтболу

Фото: команда из Ида-Вирумаа одержала победу на европейских соревнованиях по пейнтболу

Спела и пошла плакать в туалет: такого исполнения гимна РФ спортсмены еще не слышали

Спела и пошла плакать в туалет: такого исполнения гимна РФ спортсмены еще не слышали

Фото: победа на чемпионате Эстонии по керлингу досталась молодому поколению

Фото: победа на чемпионате Эстонии по керлингу досталась молодому поколению

12:12
Клопп накричал на одноклубников Рагнара Клавана в перерыве матча с «Халл Сити»
ВпрокЦеликом
Появятся ли у жителей Эстонии дополнительные выходные?

Появятся ли у жителей Эстонии дополнительные выходные?

В феврале клиенты получат первые счета нового типа за электричество

В феврале клиенты получат первые счета нового типа за электричество (2)

В Германии на эстонцев смотрят косо по необычной причине

В Германии на эстонцев смотрят косо по необычной причине (10)

08:21
Навязчивых телефонных продавцов скоро приструнят (2)
Погода
Очередное испытание: завтра в Эстонии похолодает до -15 °C

Очередное испытание: завтра в Эстонии похолодает до -15 °C

В Эстонию пришли холода

В Эстонию пришли холода

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Житель Тарту спас мужчину, провалившегося под лед

Житель Тарту спас мужчину, провалившегося под лед

Галерея и видео: скандальный рэпер-грабитель арестован

Галерея и видео: скандальный рэпер-грабитель арестован

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Змеи в пиритаской квартире: Спасательный департамент подтвердил, что их владелица жила в том же доме

Змеи в пиритаской квартире: Спасательный департамент подтвердил, что их владелица жила в том же доме

Выборы правления ласнамяэского отделения Центристской партии не состоялись

Выборы правления ласнамяэского отделения Центристской партии не состоялись (1)

Культура
Космос как любовь: добрая кинофантастика

Космос как любовь: добрая кинофантастика

Алена Суржикова получила премию фонда

Алена Суржикова получила премию фонда "Капитал культуры"

Самые читаемые
Тяжелая авария в Мустамяэ: госпитализирована женщина в бессознательном состоянии (фото, видео)(1)
Это могло случиться с каждым: женщина опубликовала крик о помощи... Вся Сеть умирает со смеху! (фото)
В Германии на эстонцев смотрят косо по необычной причине (10)
Мужчину, насмерть сбившего 14-летнюю девушку, приговорили к шоковому заключению (3)
В феврале клиенты получат первые счета нового типа за электричество (2)
Топ комментариев
Побывавшие на фронте одноклассники: чуда на Украине не произошло(35)
Гламурная жизнь президента: аппетиты Ильвеса росли с каждым годом (25)
Ану Саагим: хорошо, что не дошло до подсчета купленных президентом трусов – мне стыдно за эстонскую журналистику(24)
"Ты что, п***р?" Россиянина осудили за сквернословие в адрес эстонского таможенника(23)
Видео: мужчину избили до полусмерти на глазах у десятков свидетелей(20)
Bалюта
USD
0,931 EUR
GBP
1,163 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 03.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees