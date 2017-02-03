В Эстонии изменилась налоговая маркировка сигарет

«Налоговая маркировка сигарет изменилась 1 января 2017 года. В то же время изменилась и ставка акциза на сигареты», - сообщила BNS пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Майлин Аасмяэ.

Старая маркировка была оформлена преимущественно в зеленовато-желтых тонах. Новая маркировка по краям голубого цвета, в середине на оранжевом фоне расположены буквы EST с дополнительными защитными элементами.

По словам Аасмяэ, указывать страну в налоговой маркировке не обязательно, страны сами определяют оформление маркировки. У департамента заключен договор о печати налоговой маркировки табачных изделий с типографией Vaba Maa.

«Если одновременно меняются акцизная ставка и оформление налоговой маркировки, вступает в силу трехмесячное ограничение на продажу — продукцию со старым дизайном маркировкой можно продавать еще три месяца», - сказала Аасмяэ.

С начала февраля изменился акциз и на алкоголь, но маркировка осталась прежней. В последний раз государство изменило дизайн налоговой маркировки алкоголя в марте 2015 года, чтобы сделать ее более надежной.