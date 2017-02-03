Центристскую партию поддерживает 80% русскоязычных избирателей

В то время как cреди эстонцев партию поддерживает лишь 20% избирателей, среди русскоязычных избирателей центристов поддерживает 79%, выяснилось в ходе опроса, проведенного Turu-Uuringute AS по заказу Эстонского телерадиовещания (ERR) в период с 19 по 31 января, сообщает Rus.err.ee.

Руководитель исследования, социолог Юхан Кивиряхк, отметил, что предпочтения эстонских и неэстонских избирателей отличаются уже много лет.

"Это нельзя связывать только с событиями "бронзовой ночи" десятилетней давности, так как у центристов была большая поддержка русскоязычных избирателей еще до этого. Однако, безусловно, те события свели к минимуму поддержку реформистов со стороны неэстонцев", - отметил социолог.