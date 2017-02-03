Появятся ли у жителей Эстонии дополнительные выходные?

По словам председателя Центристской фракции Рийгикогу Керсти Сарапуу, соответствующий законопроект будет подготовлен, как только Министерство юстиции завершит анализ влияния предоставления дополнительных нерабочих дней на финансовые затраты в госбюджете и бюджете предприятий.

"В Коалиционном совете мы обсуждали вопрос предоставления дополнительных выходных за счет праздников, выпавших на субботу и воскресенье. Я бы сказала, что эта идея всем понравилась. Министерству юстиции было дано задание проанализировать, какие риски и какие расходы это повлечет за собой, как это скажется на госбюджете и бюджете предприятий. Мы следим за ходом анализа, чтобы дополнить законопроект и пустить его в делопроизводство", - рассказала Сарапуу.