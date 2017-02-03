Мэр Пярну: работников больницы нельзя использовать в личных целях

По мнению Косенкраниуса, в таких ситуациях разумным будет избегать использования услуг тех же работников и обращаться к кому-то другому.

Мэр сказал в интервью Vikerraadio, что сейчас важно прояснить всю ситуацию и восстановить репутацию больницы, поскольку эта история бросила тень на всех работников учреждения.