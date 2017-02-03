Понедельник, 6. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Мэр Пярну: работников больницы нельзя использовать в личных целях

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Мэр Пярну Ромек Косенкраниус, комментируя подозрения в отношении руководителя Пярнуской больницы, сказал, что нельзя использовать работающих за счет денег налогоплательщиков людей в собственных интересах, пишет Pärnu Postimees.

По мнению Косенкраниуса, в таких ситуациях разумным будет избегать использования услуг тех же работников и обращаться к кому-то другому.

Мэр сказал в интервью Vikerraadio, что сейчас важно прояснить всю ситуацию и восстановить репутацию больницы, поскольку эта история бросила тень на всех работников учреждения. 

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