Фото: команда из Ида-Вирумаа одержала победу на европейских соревнованиях по пейнтболу

В состав команды входят игроки из Нарвы и Кохтла-Ярве. Спортсменам потребовалось четыре года усиленных тренировок, чтобы достичь желаемого результата. Для достижения высоких целей, команда прошла нелегкий путь, создав своими руками закрытую площадку для тренировок и открытое поле, которые находятся в Кохтла-Ярве. Победа на турнире позволила зарекомендовать Эстонию как одну из стран, обладающих хорошими игроками в спортивный пейнтбол.

Команду RONYX уже знают в таких странах как Латвия, Финляндия, Россия, но никогда еще эстонским спортсменам не удавалось занять первое место в европейской Лиге Чемпионов. В планах у команды - попасть на первенство мира, чтобы представлять страну на международной арене.

Уже на протяжении длительного времени от Эстонии не выдвигалась ни одна команда на какие-либо турниры по причине того, что данный вид спорта не распространен в Эстонии и не финансируется со стороны государства. Например, у наших соседей - России, Латвии и Финляндии - существуют свои федерации спортивного пейнтбола. У них данный вид спорта довольно популярен.

Результаты соревнований можно посмотреть по данной ссылке.