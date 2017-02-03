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Фото: команда из Ида-Вирумаа одержала победу на европейских соревнованиях по пейнтболу

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На минувших выходных (4-5 февраля — прим.) в Санкт-Петербурге проходили соревнования европейской Лиги Чемпионов (CPS) по пейнтболу, куда съехались игроки из разных стран мира. В первой лиге Эстонию представляла команда RONYX из Ида-Вирумаа, которой удалось завоевать «золото».

В состав команды входят игроки из Нарвы и Кохтла-Ярве. Спортсменам потребовалось четыре года усиленных тренировок, чтобы достичь желаемого результата. Для достижения высоких целей, команда прошла нелегкий путь, создав своими руками закрытую площадку для тренировок и открытое поле, которые находятся в Кохтла-Ярве. Победа на турнире позволила зарекомендовать Эстонию как одну из стран, обладающих хорошими игроками в спортивный пейнтбол.

Команду RONYX уже знают в таких странах как Латвия, Финляндия, Россия, но никогда еще эстонским спортсменам не удавалось занять первое место в европейской Лиге Чемпионов. В планах у команды - попасть на первенство мира, чтобы представлять страну на международной арене.

Уже на протяжении длительного времени от Эстонии не выдвигалась ни одна команда на какие-либо турниры по причине того, что данный вид спорта не распространен в Эстонии и не финансируется со стороны государства. Например, у наших соседей - России, Латвии и Финляндии - существуют свои федерации спортивного пейнтбола. У них данный вид спорта довольно популярен.

Результаты соревнований можно посмотреть по данной ссылке.

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