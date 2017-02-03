От женщины требовали вернуть чужой долг, опубликовав порно с ней

Отмечается, что прокуратура Петрозаводска изучила зарегистрированный в полиции материал проверки по обращению местной жительницы о "противоправных действий со стороны коллекторов", пишет РИА Новости.

"В январе 2017 года неустановленные лица после неоднократных телефонных звонков заявительнице с требованием погасить задолженность по кредиту, взятому другим человеком, сфабриковали фотографии порнографического характера с ее изображением и распространили их в интернете", — говорится в сообщении.

По требованию прокурора по данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "Клевета" и "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Уголовные дела соединены в одно производство и направлены для дальнейшего расследования Следственным комитетом РФ.