Картина дня: скандальный рэпер-грабитель арестован, тяжелая авария в Мустамяэ, скандал в Пярнуской больнице

Подчиненные работали на дому у руководителя больницы

Postimees публикует диктофонную запись разговора с электриком Пярнуской больницы, который с напарником выполнял различные работы на дому у председателя совета больницы Урмаса Суле. Читать далее...

Скандальный рэпер-грабитель арестован

Подозреваемый в ограблении магазина рэпер Beebilõust сегодня был взят по стражу на два месяца. Читать далее...

Члены «паспортной мафии» приговорены к шоковому заключению

В понедельник Харьюский уездный суд приговорил к шоковому сроку заключения четырех бывших сотрудников Департамента полиции и погранохраны (PPA), которые участвовали в масштабной торговле документами. Читать далее...

Решение суда по смертельному ДТП

Сегодня в суде состоялось заседание по делу Андруса Ярвика, который два с половиной года назад насмерть сбил 14-летнюю девушку в волости Тыстамаа. Суд приговорил мужчину к пяти месяцам тюрьмы, остальной срок он отбудет условно. Читать далее...

Тяжелая авария в Мустамяэ

Сегодня утром в Таллинне на улице Таммсааре произошла авария, в результате которой пострадала женщина. Читать далее...

Ремонт железной дороги причинит неудобства

Весной начнется ремонт участка железной дороги с самым интенсивным движением в Эстонии - линии Таллинн-Палдиски. На время ремонта пассажирам придется пользоваться автобусами. Читать далее...

В Эстонию прибыли американские танки

В Эстонию прибыли личный состав и тяжелая техника новой роты из США. Читать далее...

Змеи в пиритаской квартире: продолжение

Спасательный департамент подтвердил Rus.Postimees, что хозяйка змей, которые несколько месяцев держали в страхе одну из жительниц Пирита, жила в том же доме. Читать далее...

В Германии на эстонцев смотрят косо

Привычка эстонцев упаковывать покупки в магазинах во множество полиэтиленовых пакетов бросается в глаза за рубежом. Читать далее...