Картина дня: скандальный рэпер-грабитель арестован, тяжелая авария в Мустамяэ, скандал в Пярнуской больнице

Подчиненные работали на дому у руководителя больницы
Postimees публикует диктофонную запись разговора с электриком Пярнуской больницы, который с напарником выполнял различные работы на дому у председателя совета больницы Урмаса Суле. Читать далее...
Скандальный рэпер-грабитель арестован
Подозреваемый в ограблении магазина рэпер Beebilõust сегодня был взят по стражу на два месяца. Читать далее...
Члены «паспортной мафии» приговорены к шоковому заключению
В понедельник Харьюский уездный суд приговорил к шоковому сроку заключения четырех бывших сотрудников Департамента полиции и погранохраны (PPA), которые участвовали в масштабной торговле документами. Читать далее...
Решение суда по смертельному ДТП
Сегодня в суде состоялось заседание по делу Андруса Ярвика, который два с половиной года назад насмерть сбил 14-летнюю девушку в волости Тыстамаа. Суд приговорил мужчину к пяти месяцам тюрьмы, остальной срок он отбудет условно. Читать далее...
Тяжелая авария в Мустамяэ
Сегодня утром в Таллинне на улице Таммсааре произошла авария, в результате которой пострадала женщина. Читать далее...
Ремонт железной дороги причинит неудобства
Весной начнется ремонт участка железной дороги с самым интенсивным движением в Эстонии - линии Таллинн-Палдиски. На время ремонта пассажирам придется пользоваться автобусами. Читать далее...
В Эстонию прибыли американские танки
В Эстонию прибыли личный состав и тяжелая техника новой роты из США. Читать далее...
Змеи в пиритаской квартире: продолжение
Спасательный департамент подтвердил Rus.Postimees, что хозяйка змей, которые несколько месяцев держали в страхе одну из жительниц Пирита, жила в том же доме. Читать далее...
В Германии на эстонцев смотрят косо
Привычка эстонцев упаковывать покупки в магазинах во множество полиэтиленовых пакетов бросается в глаза за рубежом. Читать далее...