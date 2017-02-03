Эрки Ноол о решении Итона завершить карьеру: одна из самых дурацких новостей за последние годы

Стоит отметить, что супруга спортсмена, бронзовая медалистка Олимпиады-2016 в семиборье канадка Брианна Тейсен-Итон также сообщила, что решила уйти из большого спорта, пишет Postimees.

«Если честно - это одна из самых дурацких новостей, что мне приходилось слышать за последние пару лет. Если говорить о мире спорта», - признал олимпийский чемпион в десятиборье Эрки Ноол.

«Прекрасный спортсмен решает уйти потому, что его жена больше не может заниматься спортом. В голове не укладывается. Человек был в Америке главным лицом фирмы Nike. И тут он со дня все бросает», - цитирует Ноола ERR.