Угроза безопасности: RIA начала расследование по добыче биткойнов в Пярнуской больнице

"На основании информации, опубликованной в СМИ, не исключено, что случившееся может быть инцидентом, связанным с угрозой безопасности", - сказал Postimees заместитель генерального директора RIA Тоомас Вакс.

По его словам, Пярнуская больница оказывает жизненно важные услуги и обязана выполнять требования, оговоренные в постановлении правительства "Меры безопасности для инфосистем в учреждениях, оказывающих жизненно важные услуги, и связанной с ними информационной собственности".

"Мы обязательно свяжемся с Пярнуской больницей, чтобы получить разъяснения относительно произошедшего", - отметил Вакс, подтвердив, что в отношении инцидента начато расследование.

Из ответа RIA следует, что Пярнуская больница провела внутреннее расследование, однако не проинформировала департамент о возможной угрозе безопасности.

Как сообщил сегодня Postimees, прошлой весной из Пярнуской больницы поступила информация, что там массово добывают виртуальные деньги, то есть биткойны: «Предположительно, речь идет о самой крупной добыче биткойнов в Пярнуском регионе». Выяснилось, что биткойнами в больнице занимаются больше двух лет.

Весной прошлого года в технических помещениях больницы были найдены четыре компьютера, предназначенных для зарабатывания биткойнов, а после еще две машины. Биткойны добывали как минимум два человека – работник службы информатики поставил две, а техник службы медтехники – еще четыре машины.

Программное обеспечение для добычи биткойнов, в отличие от обычных компьютеров, потребляет больше электричества, поэтому его использование очень затратно – счета оплатила Пярнуская больница. Данные компьютеры еще и очень шумные, что создает дополнительные риски для безопасности инфосистемы больницы. Не говоря уже о том, как много личных данных проходит через инфосистему медицинского учреждения.

Из материалов расследования следует, что изображенные на фото устройства два сотрудника больницы установили на восьмом этаже и подключили их к больничной электросети и интернету.

Ни у одного из устройств не было защиты от вирусов.