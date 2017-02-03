Понедельник, 6. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English
Добавлены фото секретных серверов!

Угроза безопасности: RIA начала расследование по добыче биткойнов в Пярнуской больнице

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Департамент государственной инфосистемы (RIA) на основании материалов, опубликованных Postimees, начал расследование того, как стала возможной добыча криптовалюты в технических помещениях Пярнуской больницы с помощью техники (смотрите фото в конце статьи), присоединенной к больничной инфосети, пишет Postimees.

"На основании информации, опубликованной в СМИ, не исключено, что случившееся может быть инцидентом, связанным с угрозой безопасности", - сказал Postimees заместитель генерального директора RIA Тоомас Вакс.

По его словам, Пярнуская больница оказывает жизненно важные услуги и обязана выполнять требования, оговоренные в постановлении правительства "Меры безопасности для инфосистем в учреждениях, оказывающих жизненно важные услуги, и связанной с ними информационной собственности".

"Мы обязательно свяжемся с Пярнуской больницей, чтобы получить разъяснения относительно произошедшего", - отметил Вакс, подтвердив, что в отношении инцидента начато расследование.

Из ответа RIA следует, что Пярнуская больница провела внутреннее расследование, однако не проинформировала департамент о возможной угрозе безопасности.

Как сообщил сегодня Postimees, прошлой весной из Пярнуской больницы поступила информация, что там массово добывают виртуальные деньги, то есть биткойны: «Предположительно, речь идет о самой крупной добыче биткойнов в Пярнуском регионе». Выяснилось, что биткойнами в больнице занимаются больше двух лет.

Весной прошлого года в технических помещениях больницы были найдены четыре компьютера, предназначенных для зарабатывания биткойнов, а после еще две машины. Биткойны добывали как минимум два человека – работник службы информатики поставил две, а техник службы медтехники – еще четыре машины.

Программное обеспечение для добычи биткойнов, в отличие от обычных компьютеров, потребляет больше электричества, поэтому его использование очень затратно – счета оплатила Пярнуская больница. Данные компьютеры еще и очень шумные, что создает дополнительные риски для безопасности инфосистемы больницы. Не говоря уже о том, как много личных данных проходит через инфосистему медицинского учреждения.

Из материалов расследования следует, что изображенные на фото устройства два сотрудника больницы установили на восьмом этаже и подключили их к больничной электросети и интернету.

Ни у одного из устройств не было защиты от вирусов.

/ Pm

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбиткойнбольницакриптовалютапярну
По теме
Мэр Пярну: работников больницы нельзя использовать в личных целях

Мэр Пярну: работников больницы нельзя использовать в личных целях

Мэр Пярну Ромек Косенкраниус, комментируя подозрения в отношении руководства Пярнуской больницы, сказал, что нельзя использовать работающих за счет денег налогоплательщиков людей в собственных интересах, пишет Pärnu Postimees.
Кражу замяли, работники добывали биткоины

Кражу замяли, работники добывали биткоины

После обнаружения крупной кражи, по разным оценкам на сумму 28 000 – 36 000 евро, руководство Пярнуской больницы решило не обращаться в прокуратуру. До общественности не дошла и информация о массовой добыче биткоинов в больнице.  Урмас Суле: я просил совета и помощи у хороших знакомых

Урмас Суле: я просил совета и помощи у хороших знакомых

Председатель правления Пярнуской больницы Урмас Суле сказал Postimees, что в течение нескольких лет просил совета и помощи у хороших знакомых по вопросам электрики, или в случае поломки системы отопления, но это не было рабочей обязанностью помощников, или распоряжением, которое отдавал Суле. Как в рабстве: подчиненные работали на дому у руководителя больницы

Как в рабстве: подчиненные работали на дому у руководителя больницы 1

Postimees публикует диктофонную запись разговора с электриком Пярнуской больницы, который по четвергам с напарником выполнял различные работы на дому у председателя совета больницы и руководителя Эстонского союза больниц Урмаса Суле. Делали все: от замены LED-лампочек до установки садовой мебели и батута. Поскольку электрик – человек подневольный, мы не будем публиковать его имени. Интервью записали работники Пярнуской больницы в апреле прошлого года в ходе внутреннего расследования.
limon.ee
krasotka.ee
мнение
скандал в больнице
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
16:09
Вот что происходит с почками, кожей и мозгом в те дни, когда на вас много косметики
16:05
СМИ: почти две трети истребителей ВМС США не могут летать
16:05
Знакомьтесь: милашка Альберт. Коты этой новой породы не растут!
15:55
Кохтла-Ярве берет в кредит по максимуму
15:51
Бывший сосед по камере рэпера-грабителя: Beebilõust - хороший человек
15:50
Эрки Ноол о решении Итона завершить карьеру: одна из самых дурацких новостей за последние годы
15:49
Только не это! Анна Семенович изуродовала свою грудь (фото)
15:47
Фото: на Таллиннской окружной легковушка столкнулась с грузовиком
15:47
Ученые рассказали, как правильно «делить» детей после развода
15:39
Угроза безопасности: RIA начала расследование по добыче биткойнов в Пярнуской больнице
15:32
Стоимость проведения в России чемпионата мира по футболу выросла на 19 млрд рублей
15:31
Не поверите, но у нас есть видео: известного рэпера отхлестали фаллоимитатором по лицу
15:30
Дети нашли клад, который закопал человек, не доверяющий банкам
15:29
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
15:18
Супруга Павла Прилучного обнародовала интимную переписку с мужем
15:17
Правительство обсудит юридическую форму реновации Горхолла
15:15
Глава Volkswagen объявил о конце эры крошечных моторов
15:15
Картина дня: скандальный рэпер-грабитель арестован, тяжелая авария в Мустамяэ, скандал в Пярнуской больнице
15:10
Врачи перечислили мифы о сахаре
15:03
Объявлена дата проведения Тотального диктанта
Все новости
LimonЦеликом
Близкий друг рэпера-грабителя: надеюсь, ты победишь этого демона, брат!

Близкий друг рэпера-грабителя: надеюсь, ты победишь этого демона, брат! (1)

Эстонский рэпер задержан по подозрению в ограблении: Каур Кендер чувствует в этом и свою вину

Эстонский рэпер задержан по подозрению в ограблении: Каур Кендер чувствует в этом и свою вину

Не поверите, но у нас есть видео: известного рэпера отхлестали фаллоимитатором по лицу

Не поверите, но у нас есть видео: известного рэпера отхлестали фаллоимитатором по лицу

16:05
Знакомьтесь: милашка Альберт. Коты этой новой породы не растут!
15:49
Только не это! Анна Семенович изуродовала свою грудь (фото)
15:18
Супруга Павла Прилучного обнародовала интимную переписку с мужем
15:00
Награждение Зары в Кремле возмутило людей (видео)
KrasotkaЦеликом
«Тыжемать!»: кому и что она все время должна?

«Тыжемать!»: кому и что она все время должна?

Врачи перечислили мифы о сахаре

Врачи перечислили мифы о сахаре

Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать

Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать

16:09
Вот что происходит с почками, кожей и мозгом в те дни, когда на вас много косметики
15:47
Ученые рассказали, как правильно «делить» детей после развода
14:45
Видео: стилист советует, как одеваться женщинам элегантного возраста
14:10
Лакрица во время беременности бьет по интеллекту малыша
SportsЦеликом
Эрки Ноол о решении Итона завершить карьеру: одна из самых дурацких новостей за последние годы

Эрки Ноол о решении Итона завершить карьеру: одна из самых дурацких новостей за последние годы

Стоимость проведения в России чемпионата мира по футболу выросла на 19 млрд рублей

Стоимость проведения в России чемпионата мира по футболу выросла на 19 млрд рублей

Фото: команда из Ида-Вирумаа одержала победу на европейских соревнованиях по пейнтболу

Фото: команда из Ида-Вирумаа одержала победу на европейских соревнованиях по пейнтболу

13:30
Спела и пошла плакать в туалет: такого исполнения гимна РФ спортсмены еще не слышали
ВпрокЦеликом
Мешок навоза, костыли и зубные протезы: чего только не оставляют жители Эстонии в транспорте!

Мешок навоза, костыли и зубные протезы: чего только не оставляют жители Эстонии в транспорте!

Появятся ли у жителей Эстонии дополнительные выходные?

Появятся ли у жителей Эстонии дополнительные выходные?

В феврале клиенты получат первые счета нового типа за электричество

В феврале клиенты получат первые счета нового типа за электричество (2)

09:48
В Германии на эстонцев смотрят косо по необычной причине (10)
Погода
Очередное испытание: завтра в Эстонии похолодает до -15 °C

Очередное испытание: завтра в Эстонии похолодает до -15 °C

В Эстонию пришли холода

В Эстонию пришли холода

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: на Таллиннской окружной легковушка столкнулась с грузовиком

Фото: на Таллиннской окружной легковушка столкнулась с грузовиком

Житель Тарту спас мужчину, провалившегося под лед

Житель Тарту спас мужчину, провалившегося под лед

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Правительство обсудит юридическую форму реновации Горхолла

Правительство обсудит юридическую форму реновации Горхолла

Змеи в пиритаской квартире: Спасательный департамент подтвердил, что их владелица жила в том же доме

Змеи в пиритаской квартире: Спасательный департамент подтвердил, что их владелица жила в том же доме

Культура
Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Космос как любовь: добрая кинофантастика

Космос как любовь: добрая кинофантастика

Самые читаемые
Тяжелая авария в Мустамяэ: госпитализирована женщина в бессознательном состоянии (фото, видео)(1)
Это могло случиться с каждым: женщина опубликовала крик о помощи... Вся Сеть умирает со смеху! (фото)
От женщины требовали вернуть чужой долг, опубликовав порно с ней
Награждение Зары в Кремле возмутило людей (видео)
Появятся ли у жителей Эстонии дополнительные выходные?
Топ комментариев
Побывавшие на фронте одноклассники: чуда на Украине не произошло(35)
Гламурная жизнь президента: аппетиты Ильвеса росли с каждым годом (25)
Ану Саагим: хорошо, что не дошло до подсчета купленных президентом трусов – мне стыдно за эстонскую журналистику(24)
"Ты что, п***р?" Россиянина осудили за сквернословие в адрес эстонского таможенника(23)
Видео: мужчину избили до полусмерти на глазах у десятков свидетелей(20)
Bалюта
USD
0,931 EUR
GBP
1,163 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 03.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees