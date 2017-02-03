Дети нашли клад, который закопал человек, не доверяющий банкам

Ребята играли в лесу и наткнулись на коробку, в которой лежали золотые слитки и монеты. Они отнесли находку в полицию, где стоимость содержимого оценили в 250 тысяч евро.

Инцидент произошел еще месяц назад, но известно об этом стало сейчас, потому что владелец нашелся только на прошлой неделе. Как рассказал представитель правоохранительных органов города Кристиан Хануш, мужчина очень точно описал имущество, - монеты, вес слитка - а также указал на место, где лежала коробка.

По словам Хануша, драгоценности не были потеряны, местный житель намеренно спрятал их в лесу, потому что не верил ни в денежные вклады, ни в надежность банковских ячеек. Владелец богатств был очень разочарован тем, что его клад все-таки нашли.

По закону детям не полагается вознаграждение, потому что имущество было не утеряно, а спрятано. Однако владелец золота сказал, что найдет способ их отблагодарить. Кроме того он отметил, что теперь все же будет хранить ценные вещи в банковской ячейке.