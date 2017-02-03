Стоимость проведения в России чемпионата мира по футболу выросла на 19 млрд рублей

Согласно опубликованному в понедельник постановлению кабмина, общая сумма расходов на проведение мундиаля выросла с 619,6 млрд до 638,8 млрд рублей (немногим более 100 млрд евро). При этом бремя дополнительных расходов понесет федеральный бюджет, расходы которого увеличились с 331,3 млрд до 350,4 млрд руб.

Доли регионов и частные инвестиции со стороны юридических лиц останутся прежними и составят 92,2 и 196,2 млрд руб соответственно.

В новой версии программы, которая не корректировалась с сентября 2016 года, в перечень объектов инфраструктуры чемпионата мира добавлена тренировочная база учебно-тренировочного центра "Новогорск". Она будет капитально отремонтирована.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге. В сентябре расходы на подготовку к турниру были увеличены на 1,4 млрд рублей.