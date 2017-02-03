Бывший сосед по камере рэпера-грабителя: Beebilõust - хороший человек

Раймонд говорит, что пока не может занять ничью сторону: «Мы давно не виделись, но я верю, что он поступает так, как будет лучше, поскольку он не только хороший рэпер, но и человек, а жизнь — это не только сцена».

Раймонд Кукушкин считает, что поклонники останутся верну артисту и в этой сложной ситуации.

Раймонд вместе с Андрусом Элбингом (Beebilõust) начали заниматься музыкой в тюрьме и основали группу Verba Ab Intra. Сейчас Раймонд, выступающий под псевдонимом J.R.Rhymes, занимается своим салоном тату и произведений искусств.

Напомним, что в субботу, 4 февраля, в 12.30 центр тревоги получил сообщение, что в магазине на улице Теэстузе в Таллинне мужчина угрожал продавцу ножом и пытался забрать деньги из кассы, сообщила пресс-секретарь полиции Марие Аава. Полицейские прибыли на место происшествия спустя две минуты и увидели там Эльбинга с ножом.

Стражи порядка приказали мужчине бросить нож и выйти из магазина, тот сопротивления не оказал и последовал указаниям.