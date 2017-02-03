Кохтла-Ярве берет в кредит по максимуму

Кохтла-Ярвеское городское собрание решило взять в этом году кредит на сумму 1,5 миллиона евро, которые планируется потратить главным образом на ремонт городских учреждений.

Кроме того, будет рефинансирован кредит около 5,8 миллиона евро, выданный шесть лет назад Центром инвестиций в окружающую среду на обновление городского водного хозяйства. Вице-мэр Кохтла-Ярве Вийве Кесккюла поясняет, что рефинансирование кредита позволит городу сэкономить за счет обещанных более низких процентов примерно 25000-30000 евро.

Долг города Кохтла-Ярве за последние годы вырос до максимальных размеров и достигает 21,1 миллиона евро. Поскольку объем доходов от основной деятельности в бюджете нынешнего года составляет примерно 35,4 миллиона евро, кредитная нагрузка выросла до 59,68 процента от расходов на основную деятельность. Это ниже разрешенного законом предела всего на 0,32%. «Мы достигли максимального предела», — признается Кесккюла, давая понять, что если не будет нежданно резкого роста доходов, то кредитные краны города Кохтла-Ярве на ближайшее время будут закрыты.

Из получаемых по кредиту 1,5 миллиона евро почти 672000 евро будет потрачено на реновацию детских садов, 260000 евро — на реновацию школ, 250000 евро — на строительство игровых площадок. 120000 евро планируется выделить на ремонт помещений Музея сланца, 84000 евро — на проектирование объектов нового спортцентра.

До принятия бюджета собрание в первом чтении сократило и план поступления подоходного налога в начавшемся году. Если вначале в бюджете эта сумма составляла 18 миллионов евро, то теперь ее уменьшили на 0,2 миллиона. В прошлом году городу пришлось из-за недостаточного поступления подоходного налога неоднократно урезать бюджет. К концу года сумма поступившего подоходного налога составила 17,648 миллиона евро, что на 0,8 миллиона меньше, чем было записано в начале года.

В начавшемся году поступление подоходного налога после сокращения запланировано на сумму 17,8 миллиона евро. По словам мэра города Людмилы Янченко, это означает 1,4-процентный рост, который должен быть реально достижимым. «Минимальная зарплата увеличилась, растут зарплаты учителей, медиков и в некоторых других секторах. Кроме того, пока не слышно, чтобы крупные предприятия собирались нынче проводить крупные сокращения», — сказала она.

Январские налоговые поступления подтверждают прогноз городской управы. По данным Налогово-таможенного департамента, городу Кохтла-Ярве в январе поступило 1,6 миллиона евро подоходного налога, в сравнении с январем прошлого года это примерно на 2% больше. В то же время темп роста существенно отстает от большинства других самоуправлений Эстонии. В целом по Эстонии в январе этого года самоуправлениям поступило на 7,1% больше подоходного налога, чем в прошлом году в то же время.

На заседании городского собрания 1 февраля председатель бюджетной комиссии Арне Берендсен дал обзор прошлогодней деятельности комиссии и среди прочего отметил, что бюджетной комиссии не поступило от депутатов ни одного предложения. На вопрос члена собрания Эдуарда Одинца, о чем говорит такая пассивность, Берендсен ответить не смог, но присутствовавшая в зале мэр Янченко воскликнула, что это указывает на хорошую работу городской управы.