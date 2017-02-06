Есть чему позавидовать: названы четыре самых сильных знака Зодиака

6. Февраль 2017 16:10
На прошлой неделе художественный руководитель Русского театра сообщил о том, что покинет его в связи с тем, что на его место был объявлен конкурс. Только ли эмоции кроются за этим решением, почему директор и худрук больше не доверяют друг другу и почему в конфликте всплыла вдруг национальная тема и тема ватников?
Об этом в следующем выпуске программы "На острие" на телеканале ETV+ ведущая Олеся Лагашина побеседует с самим художественным руководителем Русского театра Игорем Лысовым.
Цикл передач "На острие" является специальным проектом, подготовленным телеканалом ETV+ в сотрудничестве с Rus.Postimees. Дополнительная информация о проекте, а также описание передач находятся по адресу etvpluss.err.ee.
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