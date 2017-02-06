Полиция не будет расследовать крупную кражу в Пярнуской больнице

Пресс-секретарь Ляэнаской окружной прокуратуры Аннели Эрм говорит, что полиция и прокуратура ознакомились с опубликованной сегодня Postimees информацией о краже в Пярнуской больнице. По ее словам, поскольку больница вовремя не оповестила правоохранительные органы, то сейчас уже нельзя начать производство.

Прокуратура считает, что оценку этому случаю теперь должны дать совет больницы и власти Пярну.

Postimees сегодня написал, что руководство Пярнуской больницы обнаружило в 2012 году после основательной инвентаризации, что руководитель экономического отдела больницы украл от 28 до 36 тысяч евро. Руководитель больницы Урмас Суле сказал, что больница не подала заявление в прокуратуру, поскольку надежды на взыскание ущерба были слишком малы.