В интернете появился трейлер нового сезона Top Gear

В новом сезоне ведущие устроят гонку в Казахстане, протестируют трековый супекар Ferrari FXX K, купе Aston Martin DB11 и вездеход «Шаман». Когда именно передача должна появиться в эфире, не уточняется, сообщает motor.ru.

Предыдущий - 23-й сезон - «Топ Гира» вышел в мае прошлого года с новыми ведущими. Первым кого пригласили вести шоу после ухода Кларксона, Хаммонда и Мэя стал радиоведущий Крис Эванс. Но в конце сезона он ушел из шоу. Его раскритиковали фанаты передачи, а Леблан обвинил Эванса в «грубости и холодном отношении» к своим соведущим. Всего было снято шесть эпизодов 23-го сезона.