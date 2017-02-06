В BMW прокомментировали слухи о возвращении в

«Когда мы решили покинуть "Формулу-1" в 2009-м, это было долгосрочное стратегическое решение. Мы хотели перевести ресурсы из "Ф-1" на исследование и разработку альтернативной силовой установки и сделали это. Мы стали ведущими производителями электромобилей премиум-класса. Мы следим за развитием мирового автоспорта, но сейчас не планируем возвращаться в "Формулу-1"», — сообщили в компании изданию Autosport.

Ранее слухи связывали возвращение BMW с потенциальным сотрудничеством с «Маклареном», пишет championat.com.