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Вечно пьяный водитель отправился за решетку

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В понедельник Вируский уездный суд приговорил к двум месяцам тюремного заключения водителя, который находился за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

В воскресенье в 18.17 в деревне Пуртсе волости Люганузе полиция задержала 36-летнего водителя Nissan Sunny. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе Вируской окружной прокуратуры.

Нарушитель ранее наказывался за нетрезвое вождение в 2014 и 2016 годах. У него два действующих наказания за проступок - вождение в нетрезвом виде. Находясь на испытательном сроке, он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Маарьи Германн, она ходатайствовала о заключении нарушителя под стражу, так как предыдущие наказания на нарушителя должного воздействия.

"Поведение подозреваемого демонстрирует, что у него алкозависимость, способствующая совершению новых преступлений. Его арест - необходимая мера во избежание новых преступлений", - добавила Германн.

Руководитель службы патрулирования и надзора за дорожным движением Йыхвиского отделения полиции Ханнес Хейнсар напомнил, что садиться за руль нетрезвым - недопустимо. Это может закончиться очень трагично. "ДТП, спровоцированные нетрезвыми водителями, к сожалению, самые частые, порой они заканчиваются смертью. Каждый водитель должен понимать свою ответственность как за себя самого, так и за жизнь и здоровье других участников движения", - подчеркнул Хейнсар.

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