Обучение мэра и чиновников Нарвы французскому языку вызвало критику

Оплата учителя французского языка для городских чиновников и мэра Нарвы Тармо Таммисте стала поводом недовольства депутата горсобрания Алексея Мяги — члена правящей в городе Центристской партии и соответствующей депутатской фракции. Увидев, как горуправа выделяет полторы тысячи евро, Мяги возмутился, что эту бюджетную трату не только не согласовали с городским собранием, но и скрыли от него.

Действительно, Нарвская горуправа своим распоряжением от 25 января изменила городской бюджет — сняла 1000 евро с оплаты юридических услуг и 539 евро с печатных работ для департамента городского развития и экономики и перенаправила всю сумму на статьи зарплат и связанных с ними налогов. В ходатайстве об этом директор названного департамента Георгий Игнатов пояснил, что деньги пойдут на оплату учителя французского в соответствии с подписанным с ним договором поручения. Что это за договор — ни слова.

Информация о восьми договорах поручения с учителем французского из нарвской Кесклиннаской гимназии Дианой Шаниной, как с частным лицом, содержится в архиве регистра документов Нарвской горуправы за 2009-2012 годы. Тогда бюджетные деньги на эту учебу проходили через городскую канцелярию. Размеры тех выплат неясны, поскольку данные остаются закрытыми, но в последующие годы эти дела и вовсе ушли в полнейшую тень.

«Все документы должны быть в регистре», - считает городской секретарь Антс Лийметс, который до 2012 года занимался упомянутыми договорами и поэтому они хотя бы упомянуты в архиве.

В настоящее время за обучение нарвских чиновников и руководителей французскому языку платит названный департамент городского развития и экономики. Комментируя «Северному побережью» январскую передвижку средств на оплату учителя, директор департамента Георгий Игнатов сказал, что это было не существенное изменение бюджета, а только уточнение расходов.

Однако депутат Алексей Мяги настаивает, что подобное горуправа может делать самолично только в особых, непредвиденных, аварийных ситуациях, а все остальное требует планирования, публичности и утверждения в городском собрании. «А здесь получается, что деньги сознательно включили в другие статьи, то есть спрятали от нас, а потом, когда бюджет уже приняли, стали распределять деньги по тем статьям, которые им нужны».

Уточнения всевозможных бюджетных статей Нарвская горуправа производит довольно часто, и поэтому на последнем декабрьском заседании стратегической комиссии горсобрания Алексей Мяги предложил подготовить проект ограничения таких возможностей.

«Когда восстановятся более-менее доверительные отношения между городским собранием и городской управой, тогда можно будет снова дать ей делать самой какие-то передвижки, - комментирует Мяги. - В настоящий момент, я думаю, городское собрание должно полностью контролировать, что предпринимает за его спиной городская управа».

Мэр Нарвы Тармо Таммисте, который учит французский язык за счет налогоплательщиков, оказался недоступным для комментариев относительно важности этого дела и успехов в учебе. Он сейчас в зарубежной командировке, правда, в России.

Прокомментировать смог директор департамента городского развития и экономики Георгий Игнатов. Он утверждает, что, обучая французскому языку чиновников и мэра, департамент исходит из возложенных на него задач, например, обеспечивает подготовку проектов развития и представление их в европейские программы или фонды поддержки. Также представителям города необходимо общение с международными предпринимательскими, туристическими организациями и так далее.

«Регулярно общаемся с организациями из Франции, например, с MOT (Mission Opérationnelle Transfrontalière — основанная французским правительством организация для поддержки участников проектов на трансграничных территориях. — прим. автора), с целью поиска партнеров для составления и проведения совместных проектов. Иногда посольства в Эстонии предоставляют возможности финансирования для различных начинаний самоуправлений, как, например, сейчас при финансировании посольства США ведется создание в Нарвской библиотеке Американского инфопункта», - объяснил Игнатов.

Городской секретарь Антс Лийметс тоже считает вполне оправданными затраты на обучение французскому.

«Раз Великобритания выходит из Европейского союза, значит, большее ударение будет делаться на немецкий и французский языки», - полагает он.

В конце прошлого века Лийметс тоже участвовал в финансируемом из горбюджета изучении немецкого языка, но часть расходов он оплачивал все же из собственного кармана: «Думаю, это нормально, чтобы хотя бы половину суммы ученики платили сами».