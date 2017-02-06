Кровавая разборка в Палдиски: прокурор просит максимальный срок для несовершеннолетнего убийцы

Если совершеннолетнего человека за убийство суд может приговорит к пожизненному тюремному заключению, максимальное наказание для несовершеннолетнего — десять лет тюрьмы. Именно такое наказание требует прокурор Аннели Лумисте для убийцы мужчины в Палдиски. Защитник Аво Гребе просит переквалифицировать обвинение на спровоцированное убийство. Заседание суда пройдет 6 марта.

Напомним, что 30 октября на улице Раэ 17-летний молодой человек напал на незнакомого ему мужчину и ударил его ножом 11 раз. Жертва скончалась от полученных травм на месте.

В суде молодой человек признал свою вину частично, отметив, что помнит только один ножевой удар из 11.