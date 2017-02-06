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Кровавая разборка в Палдиски: прокурор просит максимальный срок для несовершеннолетнего убийцы

BNS/Rus.Postimees.ee
BNS/Rus.Postimees.ee
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Пыхьяская окружная прокуратура сегодня ходатайствовала об максимальном наказании для несовершеннолетнего молодого человека, который осенью прошлого года убил мужчину в Палдиски.

Если совершеннолетнего человека за убийство суд может приговорит к пожизненному тюремному заключению, максимальное наказание для несовершеннолетнего — десять лет тюрьмы. Именно такое наказание требует прокурор Аннели Лумисте для убийцы мужчины в Палдиски. Защитник Аво Гребе просит переквалифицировать обвинение на спровоцированное убийство. Заседание суда пройдет 6 марта.

Напомним, что 30 октября на улице Раэ 17-летний молодой человек напал на незнакомого ему мужчину и ударил его ножом 11 раз. Жертва скончалась от полученных травм на месте.

В суде молодой человек признал свою вину частично, отметив, что помнит только один ножевой удар из 11. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАнаказаниепалдискипрокурорсроктюрьмаубийство
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В убийстве мужчины в Палдиски подозревается несовершеннолетний 10

Согласно подозрениям, на выходных в Палдиски несовершеннолетний молодой человек нанес смертельное ножевое ранение мужчине, пишет портал Postimees. Личность найденного на улице убитого мужчины до сих пор не установлена

Личность найденного на улице убитого мужчины до сих пор не установлена

Личность найденного вчера утром на улице в Палдиски убитого мужчины с ножевыми ранениями до сих пор не установлена, сообщает Postimees. На улице был найден труп мужчины

На улице был найден труп мужчины 1

Сегодня утром в 7.30 в полицию сообщили, что в Палдиски на улице был найден мертвый мужчина с ножевыми ранениями, сообщает Postimees.
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