Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году?

По словам пресс-секретаря Налогово-таможенного департамента Майлин Аасмяэ, больше не компенсируются расходы за обучение на права на мотоциклы и транспортные средства A и B категорий. Кроме того, с 1 января 2016 года не компенсируются расходы на образование по интересам для лиц от 18 лет и старше. "Это значит, что и предприятия, обучающие людей по интересам, больше не указывают эту информацию на предварительно заполненной декларации", - добавила Аасмяэ.

Второе ключевое изменение касается декларирования доходов за аренду. Если раньше подоходным налогом облагался весь задекларированный арендодателем доход от сдачи имущества в аренду, то теперь налогом облагается 80 процентов от получаемого дохода.

"При помощи действующих в Эстонии платформ объединенной экономики мы обеспечили возможность отправить данные о доходах за прошлый год непосредственно в электронную среду Налогово-таможенного департамента и внести их автоматически в соответствующие графы декларации о доходах", - продолжила Аасмяэ.

Пресс-секретарь напомнила, что с 8 по 10 февраля можно будет ознакомиться с данными предварительно заполненной декларации и убедиться, что в нее внесена вся необходимая информация. Если что-либо отсутствует, необходимо связаться с тем, кто предоставил данные. "Точно так же придется, например, самому внести интрессы из интернет-банка в декларацию", - сказала Аасмяэ.

Декларацию о доходах за 2016 год необходимо подать всем низкооплачиваемым работникам. В этом году возврат подоходного налога низкооплачиваемым работникам будет применен первый и последний раз. Воспользоваться льготой может тот работник, который не менее полугода был занят на полной ставке и заработал не более 7817 евро в год (651 евро в месяц). Возврат может касаться и тех, кто раньше не должен был заполнять декларацию о доходах.

"Для получения возврата подоходного налога низкооплачиваемым работникам необходимо подать декларацию о доходах. После этого люди, у которых есть право на возврат, смогут подать ходатайство в электронной среде Налогово-таможенного департамента", - пояснила Аасмяэ. По прогнозам, более 100 тысяч работников смогут вернуть таким образом до 709 евро. Однако возвращаемая сумма не превысит уплаченный работником в 2016 году подоходный налог.

Подробнее о льготе для низкооплачиваемых работников:

Ходатайствующий должен быть по меньшей мере 18-летним жителем Эстонии, который в 2016 году не менее полугода был занят на полной ставке.

Полная ставка может получиться и в случае работы по совместительству в нескольких местах с частичными ставками, которые в сумме дают полную занятость.

О возврате можно ходатайствовать, если доход не превышает 7817 евро вгод. При подсчете годового дохода учитывается не только зарплата, но и, например, пенсия, доход от предпринимательства, дивиденды, облагающееся налогом пособие, стипендия, премия и тому подобное.

Размер компенсируемой суммы зависит от общего дохода физического лица и его налоговых обязательств. Чем ближе его годовой доход к 7817 евро, тем меньше будет возвращаемая сумма.

Также на размер этой суммы будет влиять то, использует ли человек при декларации дохода разрешенные компенсации и льготы (например, интрессы по кредиту за жилье, расходы на обучение, дополнительный не облагаемый налогом доход в случае содержания ребенка или пенсии).

Требование полной ставки не применяется к пенсионерам по нетрудоспособности и лицам с пониженной трудоспособностью. Ни работник, ни работодатель в таком случае не должны сообщать о пенсии по нетрудоспособности / пониженной трудоспособности в Налогово-таможенный департамент, поскольку об этом сообщат Департамент социальной защиты и Касса страхования от безработицы в начале февраля этого года. После этого все пенсионеры по нетрудоспособности или лица с ограниченной трудоспособностью, зайдя на сайт Налогово-таможенного департамента (e-MTA), смогут убедиться, что условие полной ставки выполнено.

Декларацию о доходах за 2016 год можно подать в Налогово-таможенный департамент с 15 февраля по 31 марта 2017 года.