В Интернете не теряется ничто и никогда

Социальные сети и онлайн-сообщества заменили нам не только радио, газеты и телевизор (который до этого успел «природу заменить»), но и живое общение с другим человеком. На интернет-площадках мы радостно делимся своими чувствами, мнениями, фотографиями и чем только можно не только с родными, близкими, друзьями и знакомыми, но и с совсем чужими людьми. При этом немногие из нас знают, кто же на самом деле является нашим читателем, когда мы пишем комментарий на событие в социальной сети, или нашим зрителем, когда публикуем видео с семейного праздника.

Задумаемся: кому доступна информация о нас и наших действиях в Интернете? По-хорошему, если вы не занимаетесь ведением бизнеса или общественными делами, информация о вас должна быть доступна только вашим друзьям, а через них – их друзьям. И это уже очень много. В самых популярных сетях есть быстрые установки конфиденциальности. Просмотрите их. Задайтесь вопросом: перед кем вы хотите раскрыть свою душу? И сделайте осознанный выбор.

Не забывайте: всё, что публикуется в Интернете, там остается. В реале сказанные слова и сделанные дела можно не заметить, со временем их можно забыть. В Интернете «найдется все» – и «ничего и не терялось». Несмотря на возможность якобы анонимных действий в Сети, в будущем она превратится в такое же публичное место, как улицы и площади. Стоит уже сейчас вести себя соответственно. И если вы не готовы поделиться секретами, крича о них на главной площади города, не стоит этого делать и в Сети.

Фейсбук, Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм, ЛинкдИн и многие другие социальные сети бесплатны для пользователей. Мы знаем, что не сама социальная сеть, а сбор и обработка данных, предоставление рекламодателям этой информации и доступа к людям – вот основные услуги, при помощи которых соцсети зарабатывают деньги. Мы согласились пользоваться удобным программным обеспечением бесплатно, за это Гугл, Фейсбук и другие будут собирать, хранить и использовать сведения о нас. Взаимовыгодная ли это сделка? Сейчас особенного выбора у нас нет. Мы так или иначе зарегистрированы в интернет-сетях, а значит, согласны с таким положением дел.

Регуляция порядка сбора и хранения личной информации находится еще в становлении как на уровне государств, так и на уровне Европейского Союза, не говоря уже о глобальных международных правилах. Интернет-компании заинтересованы в нашем доверии, но они подчиняются законам стран, где базируются и работают. «Старшие братья» могут получить доступ к нашим данным так, что мы об этом и не узнаем. Повлиять на действия международных компаний и спецслужб иностранных государств нельзя, зато можно постараться обезопасить себя от злоумышленников, которые готовы воспользоваться нашей оплошностью в Интернете – и поживиться за наш счет.

Главный и весьма недооцененный шаг для обеспечения безопасности данных – создание надежных паролей для входа и на электронные устройства с выходом в Интернет, и к своим учетным записям. На просторах всемирной паутины есть множество программ для создания и хранения сложных паролей, можно найти и различные системы для самостоятельного создания и использования хороших паролей. Практически все знают правила создания надежных паролей: они должны быть длинными, состоять из маленьких и больших букв, цифр и – желательно – специальных знаков. Нельзя использовать один и тот же пароль для разных интернет-ресурсов. Не стоит привязывать свои учетные записи в социальных сетях и интернет-магазинах к платежным системам. Если не соблюдать это правило, взлом и кража ваших данных в одном месте позволит злоумышленникам получить доступ к вашим данным на других интернет-площадках. Запоминание паролей – сложное и скучное дело, зато такие пароли спасут вас от множества проблем.

Не стоит сообщать о своем местонахождении в данный момент времени. Если вы хотите поделиться фотографиями из отпуска, сделайте это, когда вернетесь домой. Не стоит публиковать фотографии дома и квартиры, по которым злоумышленники смогут определить, какие ценности, где и как у вас хранятся.

Если учетные записи в социальных сетях есть у ваших несовершеннолетних детей, за их безопасность несете ответственность вы. Настройте конфиденциальность их учетной записи так, чтобы только друзья вашего ребенка могли видеть его публикации и общаться с ним. И не забудьте подружиться со своим ребенком – это даст возможность вам узнавать, что происходит в его электронной жизни, и поможет вам оградить его от многих неприятностей.