В Эстонии не хватает лекарств от гриппа: за помощью обращаются в Латвию и Финляндию

Руководитель компании Roche Eesti OÜ, которая занимается импортом лекарства от гриппа Tamiflu, Кадри Мяги сказала BNS, что если в 2014 и 2015 годах общий объем продаж был до 3500 упаков лекарств, в декабре 2016 и январе 2017 года за месяц была организована поставка более 5500 упаковок.

Мяги добавила, что в конце 2016 и в начале 2017 как никогда чувствовалась потребность в лекарстве Tamilfu.

По ее словам, Roche Eesti в сотрудничестве с Департаментом здравоохранения на этой неделе экстренно поставляла лекарства из Латвии и Финляндии.

Пресс-секретарь Департамента здравоохранения Ирис Салури сказала, что, поскольку в этом году массовое распространение гриппа началось уже в декабре, а не как обычно в конце января и в начале февраля, возник такой невероятный спрос на лекарства от гриппа.

Согласно данным по 1 февраля, в Эстонии от гриппа умерли уже 23 человека.