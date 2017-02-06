Понедельник, 6. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

В Нарве мечтают построить новый бассейн на государственные деньги

Илья Смирнов
Илья Смирнов
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Нарвские политики торопятся обрадовать избирателей будущим новым бассейном, о котором в приграничном городе давно мечтают, но в действительности еще почти ничего не ясно с данной благой идеей.

Известна и озвучена только политическая воля Нарвского горсобрания - построить долгожданный плавательный бассейн с 25-метровыми дорожками и, вероятно, со спортивным залом при нем или даже с легкоатлетическим манежем. "Это то, что нужно нам всем", - подтвердила Софья Хомякова, руководитель муниципального целевого учреждения Narva Linna Arendus, на территориях которого строительство и планируется.

С большой долей вероятности стройплощадкой когда-то станет край лесопарковой зоны Ореховая горка, по которой сегодня пролегают оздоровительные трассы Äkkeküla - это окраина города с северо-запада. "Это самое оптимальное место, которое не требует особых согласований, все коммуникации подведены", - уверена Хомякова.

Председатель правящей фракции Центристской партии в Нарвском городском собрании Алексей Воронов уверен, что пришедшие к власти в республике однопартийцы помогут Нарве с поиском денег на строительство бассейна: "Там центристы и там центристы: неужели теперь правительство не повернется лицом к городу Нарве и не поможет хоть какими-то инвестициями в нарвскую городскую среду".

"Это будет в первую очередь бассейн со спортивным комплексом, - описывает Воронов идею. - Ведь это нонсенс: у нас есть большая река и в пятнадцати километрах от нас море, а многие школьники не умеют плавать, соответственно тонут - и это безобразие".

"Наша цель - чтобы все нарвские школьники получили возможность научиться плавать", - согласна Хомяковв.

В самых общих чертах подсчитано, что бюджет строительства нового бассейна может составить 6 миллионов евро, и сама Нарва готова дать до 20 процентов. "Пока это очень сырой вопрос", - Воронов признал, что обсуждали его пока только с руководством Эстонского олимпийского комитета, но у него таких средств нет, поэтому деньги придется искать в иных госбюджетных источниках.

Городской архитектор Нарвы Иван Сергеев отметил, что конкретно в том месте, где политики задумали бассейн, нет детальной планировки, ее придется выполнять с нуля. "Если смотреть чисто по процедурным вопросам, то, я думаю, за годик мы управились бы", - предположил он.

В настоящее время в почти 60-тысячной Нарве имеется только один плавательный бассейн при городской спортшколе "Энергия" с пятью 25-метровыми дорожками и малым бассейном для занятий совсем юных пловцов. Сервис там вызывает нарекания со стороны посетителей, но главаная беда - возможностей этого бассейна просто не хватает для всех желающих. Особо требовательные пловцы вынуждены ездить из Нарвы в соседние города - Нарва-Йыэсуу или Силламяэ.

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