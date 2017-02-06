Понедельник, 6. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Репс: правительство может сделать исключение для школ с русским языком обучения1

BNS
BNS
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Правительство по всей видимости удовлетворит просьбу некоторых русскоязычных школ Таллинна предоставить исключения по части изучения эстонского языка в случае, если ходатайство об этом будет представлено, сообщила в понедельник министр образования Майлис Репс (Центристская партия).

«Мы в принципе договорились о том, что на этот раз правительство удовлетворит такое ходатайство, однако, естественно, и мы в Министерстве образования хотим — поскольку мы должны подать прошение правительству — сами убедиться и договориться о мерах по усилению обучения эстонскому языку», - сказала Репс в понедельник BNS.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт на прошлой неделе сообщил, что в ближайшее время ожидается от трех школ с русским языком обучения ходатайство с просьбой обеспечить им исключение в обучении эстонскому языку в гимназической ступени. Опираясь на ранее достигнутые договоренности в новой коалиции можно предположить, что правительство эти ходатайства удовлетворит.

По словам Кылварта, уверенность в этом дает предварительная договоренность, достигнутая на уровне коалиционного соглашения между Центристской партией, Социал-демократической партией и Союзом Отечества и Res Publica (IRL).

В минувшую среду в интервью российскому телеканалу ПБК Кылварт сообщил, что Линнамяэский Русский лицей и Кесклиннаская Русская гимназия соответствующее решение приняли и что в ближайшее время ожидается ходатайство еще от одной школы с русским языком обучения.

Две ранее упомянутые школы такое ходатайство подают уже в четвертый раз, однако предыдущие правительства отказывались их удовлетворять, добавил Кылварт.

Вице-мэр Таллинна отметил, что в ходатайствующих об исключении школах в то же время будут предприняты шаги по усилению изучения эстонского языка, чтобы дети по прошествии шести лет обучения смогли бы сдать экзамен на знание эстонского языка на уровне С1. В соответствии с нынешней редакцией закона, дети должны овладеть эстонском языком на уровне В2. Для более интенсивного изучения эстонского языка необходимы как принципиальные преобразования, так и деньги, которые новая коалиция обещала выделить, сказал Кылварт.

Премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) в декабре сказал, что на уровне нынешней основной школы и гимназии языковые различия можно допустить, если с соответствующим предложением к совету местного самоуправления обратится попечительский совет школы и если совет местного самоуправления, обсудив его, передаст ходатайство правительству. «Однако исключение состоит не в том, чтобы перейти на русский язык обучения. Отличие будет состоять в том, что руководство школы сможет организовать обучение языку более гибко», - подчеркнул премьер-министр на инфочасе правительства в Рийгикогу 7 декабря прошлого года.

Он подчеркнул, что новая коалиция договорилась о том, что уровень обучения эстонскому языку должен подняться.

Закон об основной школе и гимназии гласит, что языком обучения в школе считается язык, обучение на котором составляет по меньшей мере 60 процентов от минимальной учебной нагрузки, разрешенной в государственных учебных программах.

Если обучение не происходит ни на одном языке в объеме 60 процентов, обучение считается двуязычным. В случае двуязычного обучения учебными языками считаются оба языка, на которых идет большая часть обучения.

По Закону об основной школе и гимназии, языком обучения в гимназии в Эстонии является эстонский язык, а в муниципальной гимназии или ее отдельных классах языком обучения может быть и другой язык. Разрешение на использование другого языка для обучения или для обучения на двух языках выдает правительство на основании ходатайства волостного или городского собрания. Соответствующее предложение волостному или городскому собранию выдает попечительский совет школы, исходя из программы развития школы.

В понедельник, 06 февраля BNS сообщили в горсобрании Таллинна, что горсобрание столицы на свое рассмотрение соответствующих ходатайств еще не принимало. Если такого рода ходатайство получит от горсобрания одобрение, оно будет передано для принятия решения в правительство.

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