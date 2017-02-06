Прийт Пяркна: история с «паспортной мафией» стала уроком для полиции

Мы вытащили на свет божий хорошо замаскированную преступную схему, и сделали конкретные шаги на пути к тому, чтобы предотвратить повторение подобных дел, или предельно быстро выходить на след таких преступлений. Например, мы реорганизовали свою работу таким образом, чтобы производства по видам на жительства и по гражданствам распределялись между маленькими группам, поэтому исключено, чтобы один и тот же чиновник вел все дело от начала до конца, не соприкасаясь с коллегами.

Также задания распределяются в зависимости от степени сложности, то есть случаями, требующими особого внимания, занимаются специально подготовленные люди. Введена система постоянного надзора, а значит, дела усиленно просматриваются как на стадии производства, так и после принятия решения. Работники залов обслуживания и миграционного бюро прошли дополнительное обучение, чтобы уметь лучше выявлять несоответствия в документах и ходатайствах.