Внимание, розыск! Месяц назад без вести пропала пожилая женщина

Александра уходила из дома и раньше, но в этот раз она взяла с собой документы. Мобильного телефона у нее при себе нет. Полицейские неоднократно беседовали с близкими Александры и проверили места, где она могла бы находиться, но поиски результатов не дали.

Рост Александры 170 см, она среднего телосложения. У женщины карие глаза, седые волосы, на левой щеке липома коричневого цвета. На ней было пальто с капюшоном, отороченным мехом, шапка бордового цвета, черные брюки и белые сапоги без замка с серой меховой опушкой.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении женщины, сообщить об этом по номеру 112 или 612 3000.