Трамп назвал фальшивыми результаты опросов с критикой его политики

"Все негативные опросы - это фальшивки, как и предвыборные опросы CNN, ABC, NBC. Простите, но народ хочет безопасности на границе и усиленных проверок", - написал он в Twitter. Американский президент имел в виду опросы, которые предсказывали его поражение на выборах, а также те, в которых говорилось о непопулярности принятых им на посту президента мер.

Ранее Трамп уже обвинял компании, проводящие социологические опросы, в подтасовке результатов не в его пользу - как в ходе предвыборной гонки, так и после публикации данных о падении его рейтинга после выборов.

В начале февраля были опубликованы результаты опроса CNN/ORC, согласно которым шесть из десяти жителей США не одобряют решение Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой, а 53% респондентов выступают против временного запрета на въезд для граждан семи мусульманских стран и приостановки приема беженцев.

Результаты другого опроса, проведенного CBS News, показали, что деятельность Трампа на посту президента поддерживают только 40% опрошенных.