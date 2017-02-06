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Любителей шоколада ждет неприятный сюрприз

Rus.Postimees.ee
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Крупные производители сладостей планируют в свете налога на сахар уменьшить размер своих известных шоколадок на 20 процентов.

Такие производители, как Mars, Nestle ja Cadbury планируют уменьшить размер шоколадок KitKat, Mars и Dairy Milk, чтобы использовать меньше сахара, сообщает Postimees со ссылкой на Independent.

Следящая за здоровьем населения организация (PHE) порекомендовала производителям сократить содержание сахара в продукции, чтобы бороться с проблемами излишнего веса населения.

Другие производители, товары которых (сладкие йогурты, прохладительные напитки) также отличаются повышенным содержанием сахара, будут менять рецепты и использовать как природные, так и искусственные вкусовые добавки. Однако производители шоколада утверждают, что такие меры в отношении шоколада сильно повлияют на их вкус.

После встречи с представителями PHE крупных производители сообщили, что они согласны уменьшить вес шоколадок. Предприятия пока еще не решили, уменьшится ли с весом шоколада и их цена. Представитель Nestle сказал, что изменения по возможности будут введены уже в следующем году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАизмененияналогсахарсладостишоколад
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