Любителей шоколада ждет неприятный сюрприз

Такие производители, как Mars, Nestle ja Cadbury планируют уменьшить размер шоколадок KitKat, Mars и Dairy Milk, чтобы использовать меньше сахара, сообщает Postimees со ссылкой на Independent.

Следящая за здоровьем населения организация (PHE) порекомендовала производителям сократить содержание сахара в продукции, чтобы бороться с проблемами излишнего веса населения.

Другие производители, товары которых (сладкие йогурты, прохладительные напитки) также отличаются повышенным содержанием сахара, будут менять рецепты и использовать как природные, так и искусственные вкусовые добавки. Однако производители шоколада утверждают, что такие меры в отношении шоколада сильно повлияют на их вкус.

После встречи с представителями PHE крупных производители сообщили, что они согласны уменьшить вес шоколадок. Предприятия пока еще не решили, уменьшится ли с весом шоколада и их цена. Представитель Nestle сказал, что изменения по возможности будут введены уже в следующем году.