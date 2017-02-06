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Операция «Маарика» или бизнес уголовниц на документах

Ристо Берендсон
Ристо Берендсон
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До позапрошлого года попытки внутреннего контроля полиции раскрутить эту историю несколько раз заканчивались ничем. Информация о том, что за деньги в полиции можно купить гражданство Эстонии, конечно, была крайне интригующей, но две оперативные операции, которые провели с 2013 года, оказались безрезультатными.

Единственное, до чего докопались – смутные догадки о том, кто мог стоять за этой схемой. В начале 2015 года сыщики предприняли последнюю попытку: они отправили своего агента на разговор к одной из предполагаемых участниц этого дела. На самом деле, полицейские не в первый раз пытали счастье с этой женщиной. В первый раз подозреваемая вела себя так, что полицейские было подумали, что она не знает о происходящем ничего.

Чтобы вновь неожиданно не услышать отказ, репутация нового контактера должна была быть заслуживающей доверия. Так агент рассказал женщине, что услышал от знакомых, будто она может помочь ему заказать гражданство Эстонии, и объяснил, что обычным путем паспорт он не получит, поскольку у него есть непогашенная судимость.

Легенда казалась рабочей. Но реакция женщины была настороженной и она начала выяснять, кто и где говорил о ней такое, но к концу встречи они все же обменялись номерами телефоном. На фоне предыдущего отказа, это было большим успехом. Однако чуть позже последовал телефонный звонок, женщина снова начала отбиваться, что стало поводом для следователей вновь подумать о безнадеге.

И все же встреча произошла. В машине, где посредница свела агента с сотрудницей полиции, женщиной, представившейся Маарикой, которая хотела поговорить с ищущим помощи мужчиной и посмотреть его документы. Уходя из машины, агент имел сомнительное обещание, что может быть ему помогут.

В течение последующих часов внутренний контроль в режиме реального времени зафиксировал, как в полицейской базе данных начали изучать личные данные предполагаемого просителя о помощи. Это уже было конкретным доказательством. А когда агенту по телефону сообщили, что ему смогут поспособствовать в получении гражданства, у сыщиков сошлись концы с концами.

«Так мы поняли, что тема настоящая и мы, наконец, оказались внутри этой игры», - говорит руководитель службы внутреннего контроля Майт Сийгур. Государственная прокуратура и суд в тот же день выдали все нужные разрешения на ведение оперативной работы, а в ближайшие недели стало ясно, что проблема во много раз серьезнее, чем казалось поначалу.

«Наша первоначальная версия, что с этим делом связан только один работник нашей организации, оказалась ошибочной. Их было больше, - признал Сийгур. – Мы даже удивились, как много фрагментов предполагаемых нарушения мы собрали уже в первую неделю».

Оперативная работа, длившаяся в последующие полгода, сложилась в одно из самых сложных в последнее десятилетие уголовных дел. В результате вскрылось, что за внешне простым, но крайне опасным с точки зрения безопасности Эстонии преступлением, стояла группа таллиннок и работников полиции, которыми руководила бывшая барменша Любовь Генрихсон (66) или Маарика.

Живущая в маленькой квартирке в одном из новых домов в Мустамяэ Генрихсон, за несколько лет сумела получить для себя в Эстонии три действующих поддельных индетитета. На все три были оформлены официальные инвалидности, поэтому государство каждый месяц платило ей сотни евро. Всего за годы женщина получила в виде пособий почти 15 000 евро.

Приехавшая в конце 1980-х годов в Эстонию с Украины женщина, в течение короткого времени успела поработать барменшей. На свою крошечную пенсию она жила явно хорошо – ходила в СПА и в салоны красоты. Когда было время, встречалась со своими подельниками по бизнесу на документах – по возможности в безлюдных местах, где-то в дальнем углу баров или на берегу моря. Подальше от посторонних глаз.

Конторой Генрихсон был ее маленький серебристый Toyota Auris, где она занималась делами и встречалась с клиентами. Время от времени Генрихсон ходила поиграть в казино. Для этой забавы она оформила себе карточку клиента на имя Маарики – отсюда и кодовое имя этой операции у полиции.

Отслеживая деятельность Генрихсон, полиция выяснила, что конспирация женщина была такой, что, глядя со стороны, было крайне сложно связать ее с незаконным бизнесом на документах. Например, она одновременно использовала несколько номеров мобильных телефонов. Полиция говорит, что им удалось выяснить аж 15 номеров.

Кроме этого, для ведения дел Генрихсон пользовалась и аппаратами клиентов: просила их телефоны и звонила по ним своим помощникам. Если бы полиции не удалось так глубоко проникнуть в эту тему, связать всех подельников с делом было бы крайне сложно.

Сыщиков интересовало, кто помогал Генрихсон в полиции. Сама женщина избегала контактов с чиновниками, для этого у нее было четыре помощника, которые передавали личные данные так называемых клиентов своим людям в миграционном бюро.

Выяснилось, что на зарплате у «паспортной мафии» были четыре сотрудника полиции. Имена этих людей для всех оказались сюрпризом, поскольку на работе они числились в списках лучших – быстро справлялись со своими обязанностями и заслуживали похвалы.

Двое из них – Лайви Сеэман и Жанна Реэде – работали на первой линии, то есть в столах облуживания миграционного бюро. Они принимали от контактных лиц мафии тщательно заполненные документы и, не задавая ни одного лишнего вопроса, отдали их в работу.

На следующем уровне системы, то есть в обработке данных, на зарплате у группировки была Меэли Палувитс, которая имела доступ к производству по всем документам и могла предупредить, если с ходатайством какого-то клиента возникли проблемы. Последним звеном процесса, в надзоре, на мафию работала Юлле Лилль – женщина, которая была настоящим примером в организации.

Многоуровневость системы позволяла контролировать производство по документам от начала и до конца, так что, если возникало малейшее подозрение, мафия могла быстро выйти из игры и прекратить свое дело.

Для обмена информацией между чиновниками и мафией была создана конспирационная система: личные коды клиентов прятали в тексте SMS и обычно в разных местах.

Связанные с бизнесом чиновники отдаленно знали о существовании друг друга. А их преступная начальница общалась с ними, как старшая, поскольку чиновники были ее орудием труда, которым за решение простого вопроса платили 50, а в случае сложного вопроса – 500 евро.

Роль чиновников, в бизнесе, длившемся десятилетиями, все же была технической. Черную работу подельники делали до начала производства. Основной доход шел от сдачи экзамена по эстонскому языку, который необходим для получения гражданства Эстонии.

Это был самый большой бизнес, где Генрихсон и подельники работали последовательно, находили похожих на клиентов людей, которые знали язык и были готовы пойти на экзамен за 50-200 евро. Если внешность хотя бы чуть-чуть подходила, то подельники шли на экзамен сами.

Для маскировки надевали парики и рисовали брови нужного цвета. Все это делалось в одном из таллиннских салонов красоты, где «Маарика» использовала большинство парикмахеров и визажистов в интересах своего бизнеса.

О масштабах мошенничества говорит то, что на одном из экзаменов в зале разом сидели 12 представителей мафии. А всего таких экзаменующихся было несколько десятков. Работа была нервной: однажды сыщики заметили, как Генрихсон давала одному своему заметно разнервничавшемуся работнику валидол.

В другой раз, решивший подработать студент, забыл имя человека, за которого сдавал экзамен, и когда экзаменатор проверил его личные данные, возникла неловкость. В итоге он увидел имя на анкете, лежавшей на столе, и все обошлось.

Новых клиентов мафии приносило сарафанное радио. За полгода, в течение которых сыщики отслеживали происходящее, через бизнес прошли данные сотни людей, но со многими из них ограничились только разговорами.

Суммы, которые платили за эстонский паспорт, были разными. Если обычно человек получал документы за 500 евро, то у российского бизнесмена, который хотел свободно передвигаться по Шенгену, запросили аж 10 000 евро. С обещанием, что при новом гражданстве, он сохранит и старое, поскольку мафия подделает и документ, который подтверждает, что он отказался от российского гражданства.

«До конца это дело не довели, но бизнесмен был готов заплатить и больше, - сказал Сийгур. – В принципе, в нашей стране нет документа, который эта компания не пыталась достать».

«Паспортную мафию» с шумом разоблачили в октябре 2015 года, когда 50 полицейских за час задержали всех подозреваемых. Вставшие на преступный путь чиновники сначала отрицали свою вину, но после сдались, увидев, что против них собрано очень много доказательств. «Через сутки они уже сами давали показания», - вспомнил Сийгур.

Задержанная возле своего дома Генрихсон на допросах была разговорчивой, но о сути дела она ничего не сказала до сих пор. Однако внимание женщина привлекла тем, что на каждом допросе ей становилось плохо и требовалось вызывать скорую помощь. Так скорая в день могла приезжать по три раза. Но ни разу врачи не заметили никаких признаков ухудшения здоровья.

Но все это не помогло Генрихсон. Кроме собранного во время предварительного следствия, полиция забрала из ее подвала кучу документов – сотню паспортов и тысячи выписок из баз данных.

Проведя под стражей год и один месяц, Генрихсон вышла на свободу под подписку в начале декабря. Если сначала сыщики опасались, что у женщины еще где-то могут храниться не найденные ими документы, с которыми она может сбежать из страны, этого не произошло.

Суд над Маарикой или Любовью Генрихсон начнется весной. У нее требуют вернуть около 100 000 предположительно полученных преступным путем евро. Для покрытия требования дом и машина женщины арестованы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгражданстводокументымафия
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