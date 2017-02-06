Из-за нехватки рабочей силы работодателям приходится искать новые способы привлечения людей

Как отметила секретарь Центрального союза профсоюзов Эстонии по коллективным договорам Кайя Тоомсалу, многие ожидания и надежды людей связаны с тем, как организован рабочий процесс, а также с тем, ценят ли их на рабочем месте, пишет Rus.Err.

По оценке руководителя по развитию Агентства по исследованию зарплат Антона Кузнецкого, иногда может сложиться такая ситуация, когда за счет высокой зарплаты работник будет закрывать глаза на недостатки своего рабочего места, однако это только на время: "Если работодатель оплачивает из собственного кармана свои ошибки или свое собственное нежелание улучшать рабочую среду, то с помощью добавочных денег работник об этом забывает. Однако надо понимать, что это временно. Такая стратегия – всегда проигрыш, потому что платить за свои ошибки придется все больше и больше".