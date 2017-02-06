Бизнес на документах начался с помощи полицейским

Эти люди в полиции больше не работают, заверил руководитель службы расследований Майт Сийгур. Он уверен, что мафия работала долго: «Один человек признался, что в благодарность за одно дело ему принесли в конверте 100 крон еще в 1995 году!»

И хотя дело это тогда было законным, женщина взяла то, что принесли в конверте, и с этого началось сотрудничество, которое привело к нарушениям: «Истории вербовки других чиновников такие же – кто-то приносит в какой-то момент пару десятков евро в благодарность, чиновник берет, тогда еще пару разу и дело принимает серьезный оборот, а суммы становятся больше».

Самый старый случай во внутреннем расследовании датируется 2009 годом. «Доказать еще более старые дела намного сложнее», - говорит Сийгур.

Не установлено, что гражданство Эстонии получил кто-то из людей с высоким риском для безопасности: «Тут мы работали в тесной связке в КаПо и есть уверенность, что дополнительного риска для безопасности нет».