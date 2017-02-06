Понедельник, 6. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Скандальный эстонский бизнесмен: меня хотят убить!

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Ведущая передачи «Kuuuurija» Катрин Луст получила полгода назад тревожное сообщение от скандального бизнесмена Мартина Напа.

Напа утверждал, что он стал жертвой организованного вымогательства. В окна квартиры мужчины кидали камни и устрашающе звучит утверждение бизнесмена, что его пытались убить в центре Таллинна, сообщает Elu24.

Все это происходит, по его словам, поскольку он год назад хотел выйти на рынок Eesti Gaas.

В ходе расследования выясняется, что злоумышленник, который, по словам бизнесмена, его терроризировал, известный коллектор Антс Пяар, который все отрицает.

Программа «Kuuuurija» попыталась узнать правду — угрожает жизни бизнесмена Мартина Напа опасность или нет.

Смотрите видео! 

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