Студия Postimees: не слишком ли дорог подарок от всего народа президенту Ильвесу?

Томберг: от меня требовали закрыть дело по хутору Эрма и добровольно подать в отставку

По словам уволенного из-за скандала с хутором Эрма директора EAS Ханно Томберга, министр предпринимательства Лийза Овийр требовала от него добровольно подать в отставку, прекратить разбирательство по делу о хуторе Эрма и покрыть денежное требование из резерва EAS, а в совете EAS заявили, что решение об увольнении Томберга было принято из-за угроз со стороны министра распустить совет.