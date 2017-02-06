Студия Postimees: не слишком ли дорог подарок от всего народа президенту Ильвесу?

Во вторник в студии Postimees состоится дискуссия в прямом эфире. В передаче примут участие бывший член совета EAS Андрей Коробейник, политологи Тоомас Роолайд и Пеэтер Тайм. Начало трансляции в 11.00. Позже дискуссию можно будет увидеть на нашем портале в повторе.
- Почему долг Ильвеса должны оплачивать налогоплательщики?
- Случайно ли то, что прокуратура и борцы с коррупцией не реагируют на выявленные факты?
- Евродепутат Индрек Таранд предложил приостановить выплаты компенсаций президенту, пока не будет погашена задолженность перед EAS. Насколько это предложение реализуемо?
- Возможен ли компромисс?