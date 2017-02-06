СМИ: в США создают новый центр для информационной войны против России

По данным портала, центр будет осуществлять свою деятельность через малоизвестное межведомственное учреждение в Госдепе, и будет носить название Центр глобального взаимодействия, сообщает портал Газета.ru.

Отмечается, что проект по созданию центра появился еще при администрации экс-президента США Барака Обамы для противодействия террористической группировке «Исламское государство».

Однако теперь сферу деятельности центра предполагается распространить на политических соперников Америки, в частности, на Россию.