Вторник, 7. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

СМИ: в США создают новый центр для информационной войны против России

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В Соединенных Штатах создают новый центр для ведения информационной войны против России, сообщает Daily Beast.

По данным портала, центр будет осуществлять свою деятельность через малоизвестное межведомственное учреждение в Госдепе, и будет носить название Центр глобального взаимодействия, сообщает портал Газета.ru.

Отмечается, что проект по созданию центра появился еще при администрации экс-президента США Барака Обамы для противодействия террористической группировке «Исламское государство».

Однако теперь сферу деятельности центра предполагается распространить на политических соперников Америки, в частности, на Россию.

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