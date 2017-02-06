Напавший с ножом на женщину в Пирита проведет в тюрьме десять лет

В июне 2016 года Харьюский уездный суд приговорил 35-летнего Дмитрия Труфанова к 10 годам тюремного заключения, что на два года меньше, чем требовал прокурор, сообщает портал Rus.err.ee.

В понедельник, 6 февраля, Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу защитника Труфанова и таким образом обвинительный приговор вступил в законную силу.

Согласно обвинению, 5 мая 2015 года около 16 часов недалеко от перекрестка улиц Пурде и Казе в Пирита Труфанов напал на незнакомую ему 20-летнюю женщину и нанес несколько ударов ножом.

Получившей тяжелые травмы удалось позвонить в центр тревоги, также помощь ей оказали случайные прохожие.