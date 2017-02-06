"Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы лишь просим, чтобы все члены НАТО вносили полный и надлежащий финансовый вклад в альянс, чего многие из них не делают", - цитирует Трампа ТАСС. По мнению главы государства, многие союзники США по альянсу "даже не близки" к тому, чтобы выполнять свои обязательства, касающиеся обороны.

Между тем американская газета Politico со ссылкой на собственные источники передает, что новые власти США готовы "зажечь зеленый свет" для принятия в НАТО Черногории, причем позиция Москвы по данному вопросу учитываться Штатами не будет.

По данным издания, помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн будет рекомендовать Трампу "поддержать разрешение маленькой балканской стране Черногории вступить в НАТО". Кроме того, практически на всех уровнях ниже Флинна по данному вопросу звучит аналогичная рекомендация - "давайте двигаться вперед".

Газета также подчеркивает, что вступление Черногории в Североатлантический блок станет проверкой для политики новой администрации в отношении Москвы, которая называет провокацией любое расширение НАТО на восток.