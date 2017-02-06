Financial Times: беглый российский хакер попросит убежище в Эстонии?

Как передает Би-би-си со ссылкой на вышеупомянутое издание, встреча с хакером, который назвался журналистам Александром, проходила в Таллинне «в мексиканском ресторане на первом этаже отеля, который раньше управлялся КГБ».

Александр, продолжает Financial Times, заявил, что считает себя последним находящимся на свободе членом «Шалтая», однако подтвердить справедливость его слов из независимых источников газета не смогла.

В ноябре прошлого года, напоминает Financial Times, был арестован и отправлен за решетку предполагаемый организатор хакерской группы, журналист Владимир Аникеев.

Он был арестован примерно в то же время, что и высокопоставленные сотрудники ФСБ, которых обвинили в государственной измене в пользу США.

«В материалах российской прессы утверждалось, что офицеры ФСБ были кураторами Аникеева», - отмечает издание.

В качестве доказательства своего сотрудничества с группой хакеров Александр предоставил репортеру Financial Times копию переписки, которую тот вел с «Шалтаем», а также свои собственные фотографии с Владимиром Аникеевым.

По словам Александра, он был знаком с Аникеевым с 2003 года. Через десять лет после их первой встречи Аникеев якобы попросил его «помочь слить компромат, собранный на высокопоставленных российских чиновников».

«Александр утверждает, что никогда не знал точно, каким именно способом добывались файлы, которые обычно поступали с легко взламываемых аккаунтов на популярных бесплатных сервисах типа Gmail, Mail.ru и Яндекс», - сообщает Financial Times.

«Многие наблюдатели подозревали, что к утечке файлов были причастны сами чиновники, сводившие таким образом счеты друг с другом», - информирует издание.

Что касается мотивации членов «Шалтая», то она, как пояснил Александр, была в значительной степени коммерческой: украденную электронную переписку они продавали в интернете за биткоины.

«Я подумывал о том, что пора уходить, но я знал к тому моменту уже слишком много», - заявил Александр в интервью Financial Times.

По его оценкам, «Шалтай-Болтай» заработал на своей хакерской деятельности от одного до двух миллионов долларов, при этом большая часть денег ушла на «текущие производственные издержки».

Хакер заявил журналистам, что не в курсе, сколько именно человек входило в «Шалтай-Болтай», при этом двое членов группы, по его словам, были арестованы вместе с Аникеевым.

«Александр подтвердил, что знаком с одним из них - Константином Тепляковым. В то же время он заявил, что никогда не слышал о втором - Александре Филинове», - пишет Financial Times.

В начале 2016 года Аникеев проинформировал Александра, что у группы появились новые кураторы в спецслужбах. Вскоре за этим последовали аресты, продолжает газета.

Находящийся в бегах Александр рассказал журналистам Financial Times, что намерен просить в Эстонии политическое убежище.