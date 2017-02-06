Российские легкоатлеты не будут восстановлены в правах до ноября 2017 года

Как заявил глава рабочей группы Руне Андерсен, полной реабилитации российская легкая атлетика дождется не раньше ноября 2017 года. Восстановление в правах ВФЛА напрямую зависит от возобновления работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое произойдет не раньше этого срока.
"Дорожная карта четко говорит, что ВФЛА не будет восстановлена, пока в полном объеме не заработает РУСАДА. Если все будет идти согласно плану, РУСАДА будет восстановлена в ноябре 2017 года. Что означает, что мы не рекомендуем восстанавливать ВФЛА до этого момента", - цитирует заявление Андерсена "Р-Спорт".
Председатель инспекционной комиссии IAAF Руне Андерсен в январе посетил Москву, где провел встречи с руководством ВФЛА, представителем Следственного комитета РФ, а также министром спорта России Павлом Колобковым.
"С декабря произошли некоторые неполезные изменения, в том числе комментарии от вице-премьера РФ Виталия Мутко. Доказательства, что еще один отстраненный тренер (Владимир Казарин) работает со спортсменами. Ограниченное количество тестов на национальном уровне. С тестированием есть определенные проблемы, но остальное было позитивным, в том числе продуктивные встречи с главой ВФЛА Дмитрием Шляхтиным", - констатировал ревизор.
Напомним, что членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил. С этого момента все отечественные легкоатлеты потеряли право участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпиаду 2016 года.
Таким образом, легкоатлеты РФ не смогут выступить на чемпионате мира, который пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа, кроме как под нейтральным флагом. На данный момент IAAF получила от россиян более трех десятков заявок на выступление в качестве независимых спортсменов. Заявки могут быть удовлетворены в случае индивидуального соответствия выдвинутым IAAF критериям.
Однако в понедельник IAAF одобрила просьбу ВФЛА о допуске до международных стартов российских легкоатлетов в возрасте до 15 лет без рассмотрения их заявок.
Также одним из итогов заседания совета IAAF стал временный запрет на смену спортивного гражданства.
Итоги заседания прокомментировал президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
"Не думаю, что совет прошел слишком позитивно для нас. Все медленно-медленно… IAAF достаточно корректно и объективно, с их точки зрения, предъявляют нам какие-то вещи, которые имеют место, а мы должны выполнять. Что касается восстановления или нет - мы же двигаемся. Вот есть ориентировочные сроки - ноябрь. Нам надо либо вываливать безумные деньги, чтобы тестировать спортсменов, чтобы быть под контролем, либо дождаться восстановления РУСАДА", - цитирует Шляхтина РИА Новости.