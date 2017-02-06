Российские легкоатлеты не будут восстановлены в правах до ноября 2017 года

Как заявил глава рабочей группы Руне Андерсен, полной реабилитации российская легкая атлетика дождется не раньше ноября 2017 года. Восстановление в правах ВФЛА напрямую зависит от возобновления работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое произойдет не раньше этого срока.

"Дорожная карта четко говорит, что ВФЛА не будет восстановлена, пока в полном объеме не заработает РУСАДА. Если все будет идти согласно плану, РУСАДА будет восстановлена в ноябре 2017 года. Что означает, что мы не рекомендуем восстанавливать ВФЛА до этого момента", - цитирует заявление Андерсена "Р-Спорт" .

Председатель инспекционной комиссии IAAF Руне Андерсен в январе посетил Москву, где провел встречи с руководством ВФЛА, представителем Следственного комитета РФ, а также министром спорта России Павлом Колобковым.

"С декабря произошли некоторые неполезные изменения, в том числе комментарии от вице-премьера РФ Виталия Мутко. Доказательства, что еще один отстраненный тренер ( Владимир Казарин ) работает со спортсменами. Ограниченное количество тестов на национальном уровне. С тестированием есть определенные проблемы, но остальное было позитивным, в том числе продуктивные встречи с главой ВФЛА Дмитрием Шляхтиным", - констатировал ревизор.

Напомним, что членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил. С этого момента все отечественные легкоатлеты потеряли право участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпиаду 2016 года.

Таким образом, легкоатлеты РФ не смогут выступить на чемпионате мира, который пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа, кроме как под нейтральным флагом. На данный момент IAAF получила от россиян более трех десятков заявок на выступление в качестве независимых спортсменов. Заявки могут быть удовлетворены в случае индивидуального соответствия выдвинутым IAAF критериям.

Однако в понедельник IAAF одобрила просьбу ВФЛА о допуске до международных стартов российских легкоатлетов в возрасте до 15 лет без рассмотрения их заявок.

Также одним из итогов заседания совета IAAF стал временный запрет на смену спортивного гражданства.

Итоги заседания прокомментировал президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.