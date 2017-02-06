Трамп обвинил «очень нечестную прессу» в замалчивании терактов в Европе

Среди них оказались как действительно мало обсуждаемые в прессе инциденты, так и атаки, которые становились главными мировыми новостями.

Накануне Трамп, выступая на базе американских ВВС Макдилл (штат Флорида), где размещаются штабы центрального командования и командования специальных операций Вооруженных сил США, заявил, что "очень нечестная пресса" часто не хочет сообщать о некоторых терактах. У журналистов есть на это свои причины, пояснил глава государства.

Заявление Трампа прокомментировал на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Он пояснил, что, по мнению президента, журналисты не всегда освещают некоторые теракты в той же мере, как другие резонансные события. "Есть много случаев, когда освещение было недостаточным", - добавил он, пообещав предоставить конкретные примеры позже.

В список, опубликованный Белым домом, вошло 78 терактов, произошедших с сентября 2014 года по декабрь 2016-го. Среди них есть малоизвестные случаи - к примеру, ранение гражданина Дании в Саудовской Аравии в ноябре 2014 года или нападение в той же стране на двух американцев в январе 2015-го.

В списке указаны теракты, которые точно упоминались в международной прессе, в том числе американской. Речь идет об убийстве канадского солдата у мемориала в Оттаве в октябре 2014 года или ликвидации в мае 2015 года вооруженных террористов в Техасе у выставочного центра, где демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда.

Еще одна группа терактов относится к новостям, довольно подробно освещавшимся прессой, в том числе американской. Среди них - теракт в Тунисе в июне 2015 года, когда погибли 38 и были ранены 39 туристов, а также инцидент в поезде Thalys, следовавшем по маршруту Амстердам - Париж, в 2015 году, когда двое американских военнослужащих обезвредили открывшего огонь террориста.

В список Белый дом включил и теракты, наиболее широко освещавшиеся в мире: бойню в ночном клубе Pulse в американском Орландо, в которой погибли 49 человек, взрыв на борту российского пассажирского самолета над Синаем в октябре 2015 года, унесший жизни 224 человек, и теракты в Париже в конце 2015 года, когда погибли 129 человек.

Также в список попали теракты в Стамбуле, произошедшие в июне 2016 года (45 погибших), и теракт в Ницце в июле 2016 года (84 жертвы).

Подробнее: http://www.newsru.com/world/07feb2017/trump_2.html