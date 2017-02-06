Наставник российского хоккейного клуба

Главный тренер российского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Игорь Захаркин проведет в Эстонии семинар для тренеров и показательное занятие для юных хоккеистов, сообщает rus.err.ee.

Опытный специалист нашел окно, чтобы поделиться опытом с коллегами. Во вторник он проведет семинар для наставников всех эстонских команд.

По мнению наставника, в Эстонии есть хорошая программа развития хоккея, есть детские клубы и есть энтузиасты, которые хотят вернуть эстонский хоккей в элитную лигу: "Я вижу, что у них есть видение, как развивать хоккей в республике, что очень важно, а также это значит, что хоккей в Эстонии будет".

Захаркин долгое время был помощником Вячеслава Быкова в сборной России. При Быкове и Захаркине россияне дважды становилась чемпионами мира - в 2008 и 2009 годах.