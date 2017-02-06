Пеэп Петерсон: после реформистов и улитка покажется метеором

«Проблемы теперь не пытаются скрыть с помощью железобетонного утверждения, что так всегда было и по-другому нельзя», - отмечает Петерсон. – Появляются новые мысли, новые решения, ситуации переосмысляются. Побывавшие на заседании правительства отмечают, что обстановка стала более конструктивной»

Он отметил, что в адрес нового кабинета министров звучат и ехидные утверждения о том, что правительство несется впереди паровоза.

«Если раньше ничего не двигалось, то конечно на этом фоне и улитка покажется метеором», - заявил он, добавив, что в целом на новое правительство можно возлагать больше надежд, чем предыдущее.

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