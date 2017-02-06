Работники жалуются на отсутствие достаточного обучения при поступлении на работу

По словам менеджера CV Keskus по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрта, надежду работодателей найти на рынке труда уже «полностью готового» работника, которого не нужно обучать, показывают и предыдущие исследования.

«Вполне ожидаемо желание работодателей, чтобы новый работник как можно быстрее вжился в новую должность, поскольку подходящего работника за один день не найти, и работа останавливается на недели, если не на месяцы», – объяснил Хенри Аувяэрт.

Однако нельзя забывать, что процесс найма не заканчивается подписанием трудового договора – на различных предприятиях одна и та же должность может означать совершенное разные вещи.

Поэтому, по утверждению Хенри Аувяэрта, поступивший на новую работу работник должен быстро уяснить цель и ценности предприятия, познакомиться с коллегами и, разумеется, получить представление о трудовых обязанностях.

«Если работодатель с самого начала не прикладывает сил для обучения нового работника, то может случиться, что результаты его работы не будут соответствовать ожиданиям, и ответственность ляжет на руководителя, поскольку он не выполнил свою работу», – сказал Хенри Аувяэрт. «Более того, работник может подумать, что новая работа не соответствует и его ожиданиям, и решит уволиться еще во время испытательного срока».