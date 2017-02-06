Туристический сектор Эстонии переживает расцвет

Причиной рекордных результатов он назвал самоотверженное сотрудничество всего туристического сектора в презентации предлагаемых Эстонией возможностей, впечатлений и достопримечательностей. В наступившем году туристические предприятия ждет новый вызов – председательство Эстонии в Европейском союзе.

«2016 год стал для туристического сектора лучшим за все прошедшие годы. Мы превзошли даже средние показатели роста туризма по Европе, и это действительно замечательное достижение», – прокомментировал директор Центра развития туризма EAS Тармо Мутсо. Если в Эстонии рост туризма составил 7%, то, по предварительным данным Всемирной туристской организации (UNWTO), в 2016 году количество зарубежных поездок в Европу выросло на 2%, а в Центральную и Восточную Европу – на 4%.

По словам Мутсо, рекордные показатели Эстонии говорят как об общих потребительских предпочтениях, так и об отличной работе туристического сектора. «Во многих странах мира люди считают важным ограничивать свое потребление, но на впечатлениях не экономят. Туристические предприятия и маркетологи хорошо поработали и доказали, что за новыми впечатлениями стоит ехать именно к нам», - добавил Мутсо.

«Впервые за долгие годы принимающие решения политики прислушались к туристическому сектору. Оставить без изменения ставку подоходного налога для гостиничных предприятий – истинно европейское решение. В связи с председательством в Европейском союзе нас ждет очень важный период, когда у Эстонии будет возможность проявить себя с лучшей стороны и запомниться многим влиятельным персонам», - сказала Маарика Лийвамяги, исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии. По ее словам, в этом году одним из ключевых вопросов в туристическом секторе станет то, что большинство зарубежных туристов так и не покидает центра Таллинна. «Надеемся, что в современной налоговой среде инвестиции в гостиничное хозяйство продолжатся, так что отели по всей Эстонии смогут поддерживать высокий уровень обслуживания», - отметила Лийвамяги.

По словам президента Союза туристических фирм Эстонии Кюлли Каринг, прошедший год стал удачным для туристического сектора именно потому, что рост показали почти все рынки, в том числе отдаленные и сложные зарубежные рынки, а также принесли плоды вложенные в них средства. «Все же не стоит забывать, что на мировом туристическом рынке мы по-прежнему находимся в условиях жесткой конкуренции с другими престижными направлениями и, чтобы выделиться, нам нужно продолжать напряженно работать, ведь тенденции очень быстро меняются, и все страны мира борются за привлечение туристов», - добавила Каринг.

Из основных целевых рынков наш рост поддержал главным образом рынок Финляндии, также установивший новый рекорд. В прошлом году в гостиницах Эстонии останавливался почти миллион финских туристов. Число размещений финнов в гостиницах серьезно выросло в Таллинне, но прибавилось также в Пярну и Пярнуском уезде, в Харьюмаа и в Тарту.

Количество туристов из Германии после небольшого спада в 2015 году начало снова расти и достигло новых рекордных показателей. Важно отметить, что по сравнению с другими зарубежными туристами немецкие больше всех путешествуют по Эстонии и посещают за время поездки наибольшее количество самых разных мест, совмещая отдых на природе с культурной программой.

Туристы из Латвии уже шестой год подряд превышают показатели всех предыдущих лет. В численном выражении наиболее заметно выросло количество размещений в Пярну (42%). Радует то, что большая часть этого прироста размещений приходится на низкий сезон. Отличные результаты в направлении латвийского рынка дала работа спа-санаториев. Кроме того, проведенный Центром развития туризма EAS среди латвийских туристов опрос показал, что многие посетители научного центра АННАА приехали в Эстонию впервые, а это говорит о том, что наши туристические достопримечательности настолько интересны, что их посещение может стать поводом для приезда в Эстонию.

При составлении прогноза директор Центра развития туризма EAS Тармо Мутсо упомянул прежде всего председательство Эстонии в Европейском союзе во второй половине 2017 года. «Это время станет лакмусовой бумажкой для нашего гостеприимства и отличным шансом для наших отдаленных направлений в случае, если Таллинн будет по каким-либо причинам переполнен».

Мутсо также подчеркнул необходимость в налаживании новых связей и продолжении поиска смелых маркетинговых решений: «Наш сайт с тестом кампании по природной мифологии на сегодняшний день насчитывает более полумиллиона посетителей из 150 стран мира. Эстонией как туристическим направлением вдохновились и газета Financial Times, и знаменитый в Скандинавии телеведущий Тарек Тейлор. Созданные в сотрудничестве с поп-певицей Керли креативные решения известны 40 миллионам человек. И это лишь некоторые примеры. Мы хотим продолжать сотрудничать в части лучших мероприятий с эстонскими и зарубежными знаменитостями, которые имеют широчайшую аудиторию и смогут нести миру послание об Эстонии».

По данным Департамента статистики, в 2016 году в гостиницах Эстонии останавливалось 3,3 миллиона туристов – на 7% больше, чем в 2015 году. Нового рекорда достигло количество как внутренних, так и зарубежных туристов. Численность внутренних туристов составила почти 1,3 миллиона, зарубежные туристы впервые превысили отметку в 2 миллиона. Количество ночей, проведенных в Эстонии зарубежными туристами, выросло до 4 миллионов. Рост продемонстрировали все основные зарубежные рынки, но самый впечатляющий – Финляндия, Латвия и Германия. Выросло количество как туристических, так и деловых поездок.