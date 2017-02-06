Путаница со счетами за садик превратила родителей в должников

Главный бухгалтер Тартуской горуправы Катрин Хейдеманн направила руководству детсадов письмо, в котором просила о понимании, поскольку с платежами возникли технические проблемы.

Если до сих пор счета рассылали бухгалтеры самой горуправы, то в связи с изменением Закона о бухгалтерии 1 января выдавать счета стал электронный центр счетов Omniva.

Хотя, по словам Хейдеманн, в декабре Omniva пробовала выдавать счета, в январе выяснилось, что на самом деле все работает не так, как должно.

По словам главного бухгалтера, горупава отправила счета в Omniva и увидела, что они направлены далее в банк, но дошли ли они, городские чиновники не удостоверились. Ежемесячно город выдает около 8000 счетов.

Большинство из них – счета за детский сад, но среди них попадаются и счета за аренду принадлежащих городу помещений, счета Тартуского профессионального центра, музыкальной и художественной школы.

Нет полной картины

Город узнал о существующей проблеме, когда родители малышей стали звонить и писать им о том, что в банк не пришел электронный счет. Кроме того, те родители, которые хотели получить электронный счет на э-мейл, не заметили, что изменился номер счета, на который следовало перевести деньги. Были и такие, кто посчитал пришедшее с адреса Omiva письмо спамом и удалил его не читая.

“Часть счетов мы смогли спасти, все переделав, но о других мы и не знали, что там есть какая-то проблема”, - сказала Хейдеманн. У города до сих пор нет полной картины того, сколько счетов не дошли до адресата. Отправка счетов через Omniva ежемесячно обходится городу в сумму более 700 евро.

Помимо детсадовских счетов, по словам главбуха, их беспокоят и счета, отправленные людям, проживающим в социальных домах, поскольку человек, получающий прожиточное пособие, не имеет права числиться в должниках.

И бухгалтерия, и городской соцотдел сообщили, что должники сами могут не знать о том, что деньги с их счетов не дошли до горуправы. “Нельзя, чтобы они остались без прожиточного пособия из-за наших технических проблем”, - пояснила Хейдеманн. Это прибавило работы чиновникам соцотдела и отдела городского имущества, поскольку людей, ставших должниками по техническим причинам, было необходимо найти и оповестить их о проблеме.

Изменение в последний момент

Руководитель проекта вспомогательных услуг Минфина Марге Лепп пояснила, что с 1 марта все местные самоуправления должны быть готовы принимать электронные счета. Вначале новшество должно было быть готово к 1 января, тогда же планировалось потребовать от местных самоуправлений готовности выдавать электронные счета. Из-за разногласий Рийгикогу в конце прошлого года решил пока от этого требования отказаться.

Но Тартуская горуправа к тому времени успела организовать конкурс и найти фирму-посредника, от договора уже было невозможно отказаться.

Omniva сообщила, что проблема была вызвана переходом от одного поставщика услуги к другому. Фирма заверила, что теперь все данные в банках обновлены и следующие счета должны прийти как положено.